José López seguirá preso en Ezeiza: la Justicia rechazó su pedido de prisión domiciliaria pero exige extremar su seguridad

El juez Jorge Gorini rechazó el pedido de prisión domiciliaria de José López, condenado en la causa “Vialidad”.

López alegó problemas psiquiátricos y riesgo por ser arrepentido en la causa de los “cuadernos”.

Los médicos determinaron que puede continuar su tratamiento en prisión.

El juez ordenó al gobierno reforzar su seguridad en Ezeiza.

Es el primer condenado de “Vialidad” al que se le niega la domiciliaria.

En una decisión de alto voltaje político y judicial, el juez federal Jorge Gorini rechazó este viernes el pedido de prisión domiciliaria del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, condenado a seis años de cárcel en la causa “Vialidad”. Sin embargo, ordenó al gobierno nacional de Javier Milei que refuerce su seguridad dentro del penal de Ezeiza, ante el riesgo potencial que podría afrontar como imputado colaborador en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

López, célebre por el escándalo de los bolsos con nueve millones de dólares en un convento, es uno de los nueve condenados en el expediente que investigó el direccionamiento de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde el 17 de junio está preso nuevamente en Ezeiza, donde ya había estado durante su anterior detención. Su defensa había solicitado cumplir la condena en su domicilio, alegando problemas de salud mental y riesgos para su integridad física.

El defensor oficial Santiago Finn argumentó que López padece una enfermedad psiquiátrica crónica que requiere medicación constante y que, por su condición de "arrepentido", podría ser blanco de represalias en prisión. Sin embargo, un equipo médico concluyó que su tratamiento puede continuar dentro del penal, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola coincidieron en que no hay impedimentos clínicos para que cumpla su condena bajo encierro.

Gorini avaló ese dictamen: “López no presenta actualmente ninguna patología o enfermedad que, desde el punto de vista clínico, obstaculice o imposibilite el cumplimiento de la pena privativa de libertad”, señaló. También descartó los riesgos por su rol como imputado colaborador, destacando que su paradero era público antes de quedar detenido, que ya no cuenta con custodia ni protección especial y que no se aportaron pruebas concretas de amenazas.

No obstante, el magistrado instruyó al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, a extremar las medidas de protección. La cárcel de Ezeiza fue seleccionada precisamente considerando su condición de arrepentido, y ahora se le exigió a esa unidad penitenciaria garantizar tanto su seguridad como la continuidad del tratamiento psiquiátrico. Además, se pidió que cualquier riesgo potencial sea informado de inmediato y que se evalúe periódicamente la pertinencia de su lugar de detención.

López es el primero de los condenados en la causa “Vialidad” al que se le niega el beneficio de la prisión domiciliaria. A Cristina Kirchner ya se le había otorgado por razones de edad y seguridad, y Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, accedió al beneficio por cuestiones de salud y por tener 79 años. Aún está pendiente la resolución del pedido formulado por Raúl Pavesi, ex funcionario de Vialidad en Santa Cruz.

Con este fallo, la Justicia marca un precedente en el cumplimiento efectivo de las penas en causas de corrupción, mientras el gobierno y el sistema penitenciario quedan ahora bajo la lupa en lo que respecta a la seguridad de uno de los arrepentidos más emblemáticos de la última década.