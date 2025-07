Cristina Kirchner evalúa postularse pese a la inhabilitación: el Instituto Patria impulsa una audaz estrategia electoral

En el Instituto Patria analizan postular a Cristina Kirchner como candidata en la Tercera Sección Electoral bonaerense, pese a su condena e inhabilitación.

La estrategia se basa en una interpretación constitucional que prioriza el derecho a elegir y ser elegido.

Un informe interno sostiene que conservar el derecho a votar implica también poder ser candidata.

Se citan antecedentes judiciales y fallos que refuerzan esa postura.

La medida busca evidenciar una posible proscripción si la Justicia Electoral no autoriza la candidatura.

La definición podría concretarse este sábado en el Congreso del PJ bonaerense.

En el corazón del Instituto Patria, búnker político del kirchnerismo, se gesta una jugada que podría sacudir el tablero electoral bonaerense: la postulación de Cristina Fernández de Kirchner como candidata en la estratégica Tercera Sección Electoral, a pesar de la condena por corrupción en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La iniciativa, aún en fase de deliberación, se sostiene sobre una interpretación constitucional que prioriza el derecho a elegir y ser elegido, tal como consagran la Constitución Nacional y tratados internacionales suscriptos por la Argentina, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según un informe interno al que accedió Infobae, la condena que pesa sobre la ex presidenta no implicaría, en forma automática, la proscripción de su candidatura. El documento esgrime que los derechos políticos —en sus dimensiones activa (votar) y pasiva (ser votado)— son indivisibles. En otras palabras, si Cristina Kirchner conserva su derecho a votar, también estaría habilitada a postularse.

Para reforzar la argumentación, el sector del kirchnerismo que impulsa esta idea recupera antecedentes judiciales clave. Entre ellos, el fallo de la Corte Suprema en 2002 que avaló el derecho al voto de personas procesadas privadas de su libertad, y la resolución de la Cámara Nacional Electoral de 2016 que consideró inconstitucionales restricciones al derecho político antes de una condena firme. También se mencionan las decisiones de la Suprema Corte bonaerense en 2007 que permitieron las candidaturas de Francisco De Narváez y Daniel Scioli pese a objeciones legales.

El informe cita incluso al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien en su Tratado de Derecho Constitucional advierte que la proscripción política resulta incompatible con el orden jurídico argentino. “La muerte política es contraria al artículo 37 de la Constitución Nacional y al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, sostiene el texto.

“El excesivo rigorismo de la ley electoral se encuentra en flagrante contradicción con los principios constitucionales e internacionales”, concluye el informe, que por estas horas circula entre dirigentes kirchneristas.

La movida, aseguran en el entorno de la ex mandataria, no tiene como fin último la asunción de un cargo legislativo, sino poner a prueba el sistema. “Si la Justicia Electoral la autoriza, podrá ser candidata; si no, quedará con certificado de proscripción”, sintetizan fuentes del Patria.

La estrategia podría tomar forma concreta este sábado, durante el Congreso del Partido Justicialista bonaerense en Merlo. Allí se espera una definición que podría reconfigurar no sólo la interna peronista, sino también el escenario electoral nacional.