La CGT respalda a Kicillof y advierte sobre posibles conflictos sociales ante reformas laborales

El secretario adjunto de la CGT y líder de UPCN, Andrés Rodríguez, despejó cualquier duda sobre la postura de la central obrera en la interna del peronismo bonaerense: el respaldo está puesto en Axel Kicillof. En declaraciones radiales, Rodríguez afirmó que “la gran mayoría de los dirigentes le hemos dado el apoyo al gobierno de Axel Kicillof porque es un factor importante y gobierna el peronismo”, marcando un claro alineamiento con el mandatario que buscará conservar su poder territorial en las elecciones de septiembre.

En un contexto de fragmentación interna dentro del PJ, la CGT apuesta a que Kicillof se consolide como líder del espacio, en contraste con el desgaste del kirchnerismo duro. Rodríguez señaló que el peronismo necesita “una autocrítica de lo que pasó en los últimos gobiernos”, en alusión a la gestión de Alberto Fernández y la influencia de Cristina Kirchner. “No hay absolutismo en ninguna realidad... No se trata de fusilar a nadie ni de dejar que una o dos personas manejen el conjunto”, advirtió, reclamando una renovación en los liderazgos.

Respecto a la posibilidad de una reforma laboral impulsada por el oficialismo libertario, el dirigente se mostró cauteloso pero firme: “Vamos a ver de qué contenidos estamos hablando. Apostamos al diálogo, pero del diálogo tienen que surgir soluciones concretas y reales. No una foto”. Rodríguez criticó la falta de avances en las mesas de diálogo y recordó que la palabra “reforma” tiene “malos antecedentes” por su asociación con recortes de derechos laborales. “Si es para optimizar el empleo decente y promover el trabajo, no nos opondremos. Pero si es para conculcar derechos, no vamos a estar”, sentenció.

Sobre la relación con el Gobierno nacional, el líder sindical alertó sobre un clima social complicado, con “muchos síntomas” negativos, como la preocupación de gobernadores ante ajustes presupuestarios y la situación de los jubilados en el Congreso. Advirtió que “se está viendo una reacción de la gente que deja destapada una realidad negativa” y advirtió que, sin diálogo, “habrá reacciones que no son buenas para el país”.

Aunque evitó un enfrentamiento directo con el presidente Javier Milei, Rodríguez dejó abierta la puerta a futuros conflictos si no se cambia el rumbo: “Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero si no hay voluntad real, habrá consecuencias”.