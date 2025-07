Juanfer Quintero rompió el silencio y se refirió al “pacto” de caballeros: “Ya pasaron seis meses”

El futuro del futbolista extranjero, Juan Fernando Quintero es un asunto incierto. Lo cierto, es que en el actual mercado de pases su nombre está siendo relacionado con River y frente a esta situación, el propio jugador habló sobre el denominado “pacto” de caballeros.

Cuando salgo de Racing, hablé con el presidente que tengo muy buena relación. Le dije que se quedara tranquilo, que no iba a ir a River en ese momento, y que seguramente no me iban a negociar, pero ya pasaron seis meses", sostuvo el ex Independiente Medellín en declaraciones brindadas para Desnúdate con Eva.

En esta charla, el talentoso volante habló de una deuda que el América de Cali tendría con él. “Un poquito más de un millón de dólares, pero hace parte del fútbol”, dijo.

Si bien en las últimas horas, los rumores entregaron un retorno del colombiano, DSports reveló que Gustavo Costas, técnico de Racing se habría comunicado con el futbolista para convencerlo de su regreso.

Esta situación es inesperada y forma parte de un nuevo capítulo de la tensa relación entre River y Racing por las negociaciones vinculadas a Maximiliano Salas.

Fuente: 442