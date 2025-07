La frustración de Colapinto por no haber podido largar en el GP de Gran Bretaña: "Me da mucha bronca"

Franco Colapinto vivió un fin de semana amargo en Silverstone. El piloto argentino de Alpine debía largar desde boxes en el Gran Premio de Gran Bretaña, tras un trompo en clasificación que obligó al equipo a cambiar varios componentes del motor.

Sin embargo, ni siquiera pudo tomar la salida: una falla mecánica en su monoplaza lo dejó detenido en boxes y sin poder correr.

La palabra de Colapinto tras no poder correr en el GP de Gran Bretaña

Visiblemente molesto por la situación, Colapinto habló con la prensa tras el abandono forzoso y expresó su frustración: “No sé qué pasó, la verdad que no sabemos todavía. No pude ni salir del box. Es una pena que nos estén pasando estas cosas. Tuvimos un par de problemas últimamente y, después de un buen fin de semana donde habíamos encontrado ritmo y performance, es una lástima que haya terminado así”.

El joven de Pilar remarcó que tenía buenas sensaciones con el auto durante el fin de semana y que el clima cambiante ofrecía una carrera con muchas posibilidades: “Era una buena carrera para correr. Viendo todo lo que pasó, la lluvia, los cambios de gomas, era una gran oportunidad. Estoy triste porque este finde me sentí más rápido que Pierre (Gasly) y viendo que terminó séptimo, creo que podíamos haber conseguido algo importante”.

Aunque Alpine todavía no confirmó oficialmente el motivo de la falla, se estima que fue un problema en la caja de cambios. “Están investigando qué fue lo que pasó. Hay que trabajar para la próxima y que no vuelva a suceder”, explicó Colapinto, quien ya pone la mirada en lo que viene: el Gran Premio de Bélgica.

En medio de los rumores sobre una posible llegada de Valtteri Bottas al equipo francés, Colapinto no perdió el foco y se mostró motivado para lo que viene: “Van a venir pistas que me gustan, que disfruto manejar. Hay que ver qué podemos hacer para tener un mejor fin de semana allá”.

Pese al duro golpe, el argentino se mostró con espíritu de superación: “Me hubiera gustado estar en la carrera. Un poco de frustración por no haber podido ni largar. A seguir laburando”, cerró.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La 13ª carrera de la temporada de Fórmula 1 será el Gran Premio de Bélgica, que se disputará del 25 al 27 de julio. La pista de Spa-Francorchamps es una de las más emblemáticas de la categoría.

Este fin de semana tendrá formato sprint, por lo que habrá dos carreras en juego.

Fuente: 442