Grigor Dimitrov estaba eliminando a Jannik Sinner de Wimbledon y sufrió una lesión que lo obligó a retirarse

Grigor Dimitrov sufrió una lesión en mitad del partido contra Jannik Sinner y debió abandonar la competencia. El bulgaro estaba dos sets arriba y estaban disputando el tercero igualados en dos matchs.

Dimitrov, y su problema con las lesiones

El bulgaro de 34 años estaba llevando el partido a su ritmo. Estaba dejando al número 1 del ranking ATP fuera de los cuartos, pero por quinta vez consecutiva en grandes torneos se retiró.

Wimbledon 2024 (Octavos vs Medvedev) – retiro en el 1° set por desgarro en la pierna izquierda



US Open 2024 (Cuartos vs Tiafoe) – retiro en el 4° set por molestias físicas



Australian Open 2025 (R1 vs Passaro) – retiro en el 2° set por lesión en la cadera



Roland Garros 2025 (R1 vs Quinn) – retiro antes del 4° set por lesión en el muslo



Wimbledon 2025 (Octavos vs Sinner) – retiro en el 3° set por molestia en el pectoral

¿Qué le queda a Sinner?

Ahora el número 1 del ATP deberá medirse ante Ben Shelton. El oriundo de Estados Unidos se ubica en el puesto 10 del ranking y llegó a cuartos de Wimbledon eliminando al italiano Lorenzo Sonego; Ahora va por su compatriota.

Fuente: 442