Si Viotti no comienza a bajar su propio gasto público, no habrá plata que alcance

Por Carlos Zimerman

Recientemente se ha dado a conocer la incorporación de un nuevo miembro al gabinete del intendente Leonardo Viotti. Se trata de Francisco Pereyra, un joven de apenas 28 años que asume un papel significativo en la Subsecretaría de Servicios Públicos, que está bajo la dirección de Juan Pablo Aversa. Pereyra, quien es vicepresidente de Jóvenes PRO Santa Fe y cuenta con una sólida formación académica como licenciado en Saneamiento Ambiental y técnico en Higiene y Seguridad, parece estar en una posición privilegiada para contribuir al desarrollo urbano y al bienestar de la comunidad.

Sin embargo, a pesar de las credenciales del joven Pereyra, surge una preocupación latente sobre las decisiones financieras que se están tomando en el seno de la administración Viotti. La oposición y diversos sectores de la población han comenzado a señalar que, mientras la comunidad enfrenta un incremento desmedido de tasas y tributos, el gasto público parece no estar alineado con la realidad económica que atraviesa el país.

En este contexto, es fundamental que el intendente y su equipo analicen y reconsideren el enfoque de sus políticas fiscales. Aunque podría existir la intención de realizar inversiones en áreas que beneficien a la comunidad, como la infraestructura o los servicios públicos, es imprescindible que dichas iniciativas se diseñen bajo un marco de austeridad y sensatez financiera. La percepción general es que el incremento en los tributos ha alcanzado niveles insostenibles para muchas familias y negocios locales, quienes se ven obligados a enfrentar un verdadero dilema: sobrevivir al día a día en medio de un clima económico adverso.

Hay una tensión palpable entre el deseo del intendente de generar cambios positivos y la realidad de los contribuyentes, quienes a menudo deben cargar con el peso de decisiones administrativas que no siempre parecen justificadas. Esta disonancia podría generar un descontento creciente entre la población, lo que podría resultar en una pérdida de confianza en la gestión municipal. Por lo tanto, sería prudente que Leonardo Viotti reevaluara sus prioridades, priorizando no solo el desarrollo de proyectos sino también la viabilidad económica que estos conllevan.

La incorporación de figuras jóvenes en la política puede aportar frescura y nuevas ideas; no obstante, también representa un reto: establecer un equilibrio entre innovación y responsabilidad fiscal. Una tarea en la que el intendente Viotti deberá trabajar con su nuevo equipo y, particularmente, con Francisco Pereyra, quien tiene la oportunidad de influir en políticas que podrían transformar la relación entre la administración municipal y los ciudadanos. Esto implica no solo un enfoque en el servicio y la mejora de infraestructura, sino también en la comunicación abierta con la comunidad y la búsqueda de soluciones que no sigan poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las familias santafesinas.

Esperamos que el intendente y su equipo escuchen a la ciudadanía y actúen con la transparencia y prudencia que la situación actual exige. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para el futuro de la gestión municipal, las elecciones de hace apenas dos semanas, tendrían que haber dejado una enseñanza en la actual gestión, la gente dio un mensaje contundente que al parecer Viotti aún no lo escuchó.