¿Reencuentro o pulseada? Los Moyano, el Gobierno y una olla a presión en Plaza Constitución

Este miércoles, la CATT organiza una olla popular en Plaza Constitución contra el gobierno de Javier Milei.

Podrían coincidir Hugo y Pablo Moyano, enfrentados desde 2021, lo que genera expectativa por un posible reencuentro.

La protesta reúne a sindicatos, movimientos sociales y sectores opositores al ajuste económico.

También expone internas del sindicalismo, especialmente las tensiones entre la CGT y el nuevo Frente sindical más combativo.

La atención estará puesta tanto en los reclamos sociales como en la posible señal política entre padre e hijo.

Este miércoles, a partir del mediodía, la Plaza Constitución será escenario de una jornada de protesta con fuerte carga simbólica: mientras el ala dura del sindicalismo argentino, encabezada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), organiza una masiva olla popular como rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei, crece la expectativa por un posible reencuentro entre Hugo y Pablo Moyano, padre e hijo distanciados desde hace tres años.

La presencia de ambos en el mismo acto no está del todo confirmada, pero es altamente probable. Pablo, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, anunció su participación a través de un video publicado el sábado en la cuenta de X de Infocamioneros. Allí criticó con dureza al Gobierno, al que acusó de atacar “a los más débiles, los jubilados, los trabajadores y los hospitales”, y confirmó su asistencia a la movilización convocada por la CATT.

Por su parte, Hugo Moyano, líder histórico del gremio y hoy alejado de los principales focos de poder sindical, informó este martes a los organizadores que también estará presente. La coincidencia inevitable despierta una incógnita: ¿será esta la oportunidad para una reconciliación pública? ¿O, por el contrario, un nuevo capítulo en la interna familiar y gremial?

La fractura entre ambos se originó en 2021, cuando Pablo le reprochó a su padre el rol de su esposa, Liliana Zulet, en la crisis financiera de la obra social de Camioneros. Desde entonces, no hubo señales de distensión. En reuniones cerradas, Hugo ha deslizado críticas filosas: “Pablo fue a visitar a Cristina y ni me llamó por el Día del Padre”, dijo recientemente, molesto por el respaldo del dirigente a la ex presidenta, condenada por corrupción, mientras él rechazaba cualquier alineamiento con el kirchnerismo.

La jornada de protesta, organizada por la CATT que lidera Juan Carlos Schmid, se realiza junto al Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, y contará con el respaldo de las dos CTA, la UTEP, movimientos sociales y sectores universitarios. Bajo el lema de enfrentar “la barbarie económica” del Gobierno, buscan visibilizar el malestar por las políticas de ajuste, especialmente las del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.

El acto, más allá de su contenido político, se ha transformado en una disputa por la legitimidad dentro del movimiento obrero. El surgimiento del Frente ha tensado las relaciones con la CGT, a la que varios sectores acusan de tibieza frente al Gobierno. La reciente marcha al Ministerio de Desregulación, con duros cuestionamientos a la cúpula cegetista, dejó heridas abiertas. Para muchos, esta olla popular es también una forma de marcar diferencias internas.

Así, entre reclamos sociales, disputas gremiales y tensiones familiares, el plato fuerte no será solo lo que se sirva en las ollas, sino lo que ocurra entre los Moyano. Si se saludan, si se ignoran, o si acaso se enfrentan. Porque en el sindicalismo argentino, como en la política, los gestos a veces pesan más que los discursos.