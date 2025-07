Carlos Tevez fue presentado como el nuevo director técnico de Talleres: "Estaba esperando algo que me movilizara y me trajera de nuevo"

Luego de la inminente renuncia de Diego Cocca, Talleres fue en busca de un nuevo director técnico y este miércoles presentó a Carlos Tevez, quien tomará las riendas de la institución cordobesa.

En ese sentido, y a tres días del comienzo del Torneo Clausura, Carlitos participó de una conferencia de prensa, donde reconoció su alegría por este nuevo desafío y dio detalles sobre lo que buscará hacer con la T.

Como primera marcha, el presidente Andrés Fassi explicó el contexto de la contratación del ex futbolista, a lo que Tevez detalló: "Ayer después del mediodía cuando me llama Andrés, que estaba de vacaciones, saqué pasaje para estar hoy acá. Fijate si no confío en esta institución y este club", comenzó.

"Hay que tener paciencia, ir a paso firme. Estoy feliz, como en mi casa. Muchos saben que muchos años he venido a Córdoba, para otra cosa, pero estoy en mi casa, estoy feliz, muy contento. El dejar a mi mujer y a mi hijo en Estados Unidos para estar acá te dice todo. Confío plenamente en Andrés, los muchachos y lo que es la gente", agregó el Apache.

Con respecto a cómo se cerró tan rápido la negociación con Talleres, Tevez destacó: "Ya habíamos hablado antes de que viniera Diego , así que apenas me volvió a llamar, le dije que me subía al barco y que confiaba plenamente en los jugadores que teníamos. Propuestas uno siempre tiene, pero estaba esperando algo que me movilizara y me trajera de nuevo a ser entrenador".

Sobre su estreno ante San Lorenzo, el Apache resaltó: "Es importante tener tranquilidad. Es un partido de fútbol, que tenemos que tomar con esa seriedad. Estamos a dos días del partido, no podemos meter mucha mano y volverlos los locos en esta semana, que fue una locura. Ir con tranquilidad y buscar que Talleres vuelva a ser protagonista, de menor a mayor".

Fuente: 442