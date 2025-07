Respaldo nacional a una Defensa Provincial autónoma, autárquica e integrada

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal recibió un fuerte respaldo de Nación y de las provincias en su reclamo de ubicación en el mapa institucional de Santa Fe en la próxima reforma constitucional, cuyo debate comenzará el lunes venidero.

"Por una Defensa autónoma, autárquica e integrada" fue la frase escuchada en la propia sede de la Defensa donde la titular provincial, Estrella Moreno Robinson, recibió a la prensa minutos antes de un encuentro con convencionales constituyentes. La acompañaron Ariel Alice, Defensor General de Río Negro y Coordinador General del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; María Fernanda López Puleio, Defensora Pública de la Defensoría General de la Nación y Maximiliano Benítez, Defensor General de Entre Ríos. "Santa Fe es la única provincia que no tiene integrada la Defensa y tiene separada la Penal", subrayó el entrerriano.

Antes de la reunión en Santa Fe, se habían encontrado en Rosario con otro grupo de convencionales. "Celebramos que los legisladores hayan incorporado a la reforma que tanto el MPA como nuestro servicio seamos órganos autónomos y autárquicos. No es lo mismo estar en una ley que tener rango constitucional", destacó Moreno Robinson.

Explicó que invitó a sus pares de otras provincias para conocer las experiencias "todos coincidimos en que la Defensa tiene que ser autónoma y autárquica y también integral. Para dar una respuesta de calidad da a la gente, sobre todo que nos orientamos a personas que están en situaciones de vulnerabilidad, las respuestas tienen que ser integradas, no puede ser parcializada".

Como viene señalando, la Defensora también pidió "ser independientes de todo otro poder, debemos tener la defensa integral, porque las personas no están divididas por fueros, las atraviesan diversas vulnerabilidades y creemos que una respuesta integral es la única de calidad para las personas que nos necesitan, que necesitan el acceso a la justicia". Además reclamó que la remoción de los defensores debe estar en manos del propio sistema de Defensa e integrar -si lo incluye ahora el Consejo de la Magistratura.

Recordó que hoy el sistema es autónomo y autárquico. "Tenemos una autonomía limitada porque la Corte en su momento interpretó respecto de la autonomía que es delegada. Es limitada y repercute en la superintendencia y en la selección de los empleados" . Se detuvo para expresar el compromiso de garantizar que haya equiparación absoluta entre fiscales, jueces y defensores y entre todos los integrantes de la Defensa con los empleados de los otros organismos del Poder Judicial.

Alice destacó el sistema de Defensa que tiene la Argentina, uno de los más prestigiosos del continente más allá de que existen 25 sistemas diferentes. "El desafío siempre a nivel coordinación es tratar de armonizar estas diferencias posibles, porque hay distintas regiones en nuestro país con distintas idiosincracias y debemos encontrar el mejor modelo para su propio idiosincrasia". El rionegrino subrayó que salvo tres provincias -Catamarca, Formosa y Misiones- todas las demás tienen distintos grados de autonomía en su Defensa y en todas de manera integral.

Remarcó que con la reforma de 1994, la Argentina dejó atrás el estado liberal para ir un estado de derecho constitucional y social. "Esto significa que el estado tiene respecto de los sujetos de tutela constitucional preferente que son los los sectores o colectivos vulnerables o menos favorecidos de nuestra sociedad, una obligación especial y particular. En ese sentido están los niños, están las mujeres, están las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores, es decir, aquellos grupos que desde la cultura jurídica o desde incluso las políticas públicas han sido relegados o históricamente desfavorecidos".

Desde la Defensa de Nación, López Puleio instó a estar los 60 días atentos a la convención "persiguiendo que salga lo mejor para la provincia de Santa Fe". Destacó que las defensorías federales de Santa Fe atienden permanentemente a sectores vulnerables que carecen de medicamentos y otros artículos. "La reforma del 94 instauró la idea realmente de igualdad en el marco procesal", apuntó.

El entrerriano Benitez recordó que "en nuestro país tenemos algunas cosas que son realmente muy buenas y una de ellas es la defensa pública" y marcó el reconocimiento que hace del sistema el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Ponderó la reforma del 94 y afirmó que "para que se dé una defensa pública realmente fuerte, que dé respuestas a los vulnerables, es debe reunir los requisitos de autonomía, autarquía e integralidad. Son elementos fundamentales sin los cuales no podemos crear una defensa pública".

