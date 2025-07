Dólar vs. súper tasa en pesos: ¿vuelve el "carry trade" tras el premio que le otorgó Luis Caputo al mercado?

El Tesoro realizó el miércoles una licitación de "emergencia" y convalidó tasas más altas, que llegaron hasta el 3,3% TEM para la Lecaps de julio, con el único fin de absorber los pesos que quedaron disponibles en el mercado tras el fin de las LEFIs. Paralelamente, el tipo de cambio minorista promedio tocó esta semana los $1.300, por lo que el Gobierno decidió intervenir en el mercado de futuros para anclar las expectativas de cara a los meses más complejos del año donde la demanda será mayor que la oferta.

Luego de que el Banco Central (BCRA) reactivara los Pases Pasivos (por dos días consecutivos) para absorber pesos, lo que elevó la tasa de la política monetaria al 36% anual, Economía colocó $4,7 billones, de los cuales el 50% fue a parar a Lecaps con vencimiento en los próximos 30 días, por la alta demanda de instrumentos a corto plazo. De esta forma emitió Lecaps y un Boncap con vencimientos entre 15 y 90 días con tasas efectivas mensuales que fueron desde el 3,31% para el tramo más corto, hasta 2,97% con vencimiento a octubre.

Pero más allá de la súper tasa que estuvo dispuesto a pagar el MECON para controlar los pesos disponibles, el mercado también monitorea el desempeño del dólar, otra variable que está íntimamente relacionada con la tasa, ya que a mayor expansión, menos presión de cobertura. Pero la divisa también tiene sus propias presiones: se especula con una fuerte caída de la oferta luego de que finalice la liquidación récord del agro (unos u$s4.500 millones en las primeras tres semanas de este mes) ya que la baja temporal de las retenciones ya no cuenta.





"Carry trade": ¿es momento de entrar?

Ante estas dos variables operando con subas pero con enorme volatilidad, cabe preguntarse: ¿es momento de hacer "carry trade"? Las respuesta de los expertos llegan con una nota al pie: solo para arriesgados. Mateo Reschini, Head of Research de Inviu, en diálogo con Ámbito, así lo expresó: "Nosotros habíamos recomendado un poco de 'carry' solo para perfiles agresivos y mantenemos la recomendación por el momento pero no para moderados o conservadores".

"Creemos que esto se va a mantener volátil. Y si bien el tipo de cambio no tiene que bajar, ya que efectivamente con mantenerse alcanza, aún así diría que de aparecer más compra podría llegar a ser problemático. Así que a perfiles conservadores a moderados todavía no, perfiles agresivos, sí, nos gusta un poco más la parte de comienzos del 2026. Letras como la S29 y S5", amplió el experto.

A su turno, el analista Daniel Osinaga también coincidió con esta postura: "Sin dudas todo se mueve por la tasa en medio de la incertidumbre política, hasta que no se defina el Gobierno va a tener que seguir pagando sobretasa para absorber pesos, hay que ver que pasa con los Pases Pasivos porque si el Gobierno se corre la tasa en caución puede volver a caer con fuerza y empujar al dólar, lo que lo vuelve una situación compleja. No haría 'carry trade' sin ser alguien que está atento todo el día".

Pero hay otras miradas dentro del mercado. "Ocurre que justamente más tasa podía ser lo que necesitaban los operadores para reactivar apuestas al 'carry' con un dólar ya más alto, cercano a los $1.300, todo ello junto a positivas señales en la desinflación aún tras el reacomodamiento reciente del orden del 10% en la divisa. De ahí que el dólar pueda verse inclinado inicialmente hacia una pausa, y una etapa de mayor lateralización, a la espera de evaluar cómo seguirá el saldo cambiario a partir de mediados de la semana próxima", expresó el economista Gustavo Ber.

Por último el experto recordó que habrá que estar atentos a que "al fuerte descenso en la liquidación de exportaciones, y dicha menor oferta de divisas dejará que sea demanda la que tenga la última palabra, en especial a partir de la dinámica que pueda tener la histórica dolarización preelectoral".

Fuente: Ámbito