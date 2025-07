La reconfiguración del poder en el triángulo de hierro

Tras la salida de Nicolas Posse de la jefatura de gabinete, el manejo del poder en la Casa Rosada era marcado por el “Triangulo de hierro” compuesto por el presidente, Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Esta trilogía funcionó durante bastante tiempo hasta que llegó el tiempo de las definiciones electorales. La armonía en la gestión comenzó a resquebrajarse con la conformación de las listas para candidatos de las elecciones -particularmente las bonaerenses -, cuando se consolidó la estrategia de Karina y sus estrechos colaboradores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja.

El triunfo de la secretaria general de la Presidencia en su disputa con Santiago Caputo por la estrategia electoral para las elecciones de medio término y la conformación de las listas perfila una reconfiguración de los roles de las principales figuras del Gobierno. Asimismo, anticipa cambios en cómo se distribuirá el poder en la segunda parte del mandato de La Libertad Avanza (LLA).

La hermana del presidente siguió su propio criterio en vez de la mirada del asesor estrella que propiciaba tejer alianzas con fuerzas políticas afines, particularmente con los gobernadores.

Caputo planteó la necesidad de este entendimiento a partir de considerar que, por más que LLA obtenga muy buenos resultados en las urnas, igual no va a lograr mayorías en el Congreso que le faciliten la aprobación de las reformas estructurales que los libertarios intentarán llevar adelante. Es más, en su entorno temen que, “Perdamos a pesar de ganar”.

Descartan que conseguirán un triunfo electoral en octubre, pero les preocupa que la falta de alianzas o el tendal de heridos, pueda entorpecer el funcionamiento del Parlamento, actor fundamental para lograr las reformas de segundo grado. El Gobierno quisiera, a partir del 11 de diciembre, presentar varios proyectos de ley, uno de los cuales ya está bastante avanzado: la reforma laboral.

En tanto, en las filas de la hermana del presidente replican que sin legisladores y con todos en contra se logró la Ley Bases y el acuerdo con el FMI, dos herramientas clave que explican los logros alcanzados hasta el momento.

Volviendo al tema de candidatos, la secretaria general de la presidencia prioriza la elección de figuras con peso territorial que adhirieron sin condicionamientos a la propuesta oficial y sin que importe el origen de estos militantes. Esta estrategia es interpretada en el entorno de Caputo y por buena parte de los jóvenes libertarios como un desaire a los que pelearon desde los primeros días por el triunfo de Javier Milei.

Cabe señalar que la lealtad, siempre fue un atributo fundamental para los hermanos Milei, cualidad que hoy está aún más valorada ante la “traición” de la vicepresidente, Victoria Villaruel.

Pedido

En la Casa Rosada se comenta que Daniel Parisini, conocido por su seudónimo en redes sociales como Gordo Dan, acercó al presidente Milei una nómina conteniendo una veintena de candidatos para conformar las listas.

El primer mandatario la derivó a Karina y la hermanísima no incluyó casi a ninguno. Peor aún, los irritó incluyendo entre los candidatos libertarios a postulantes con manifiesta militancia kirchnerista.

Resulta llamativo que el Gordo Dan haya cometido el error de entregar esta lista a Javier y no a Karina. Sucede que una clara característica del estilo de conducción del presidente es que delega y no se mete en las decisiones de sus colaboradores. “Es un jefe que te deja hacer”, afirman.

En la Casa Rosada se comenta, en este sentido, que el primer mandatario no le tiene simpatía a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores de Karina. No debería extrañar ya que Lule puede ser encuadrado como un “miembro de la casta política” ya que desde mediados de los años ochenta es empleado del Estado. Sin embargo, Javier deriva en su hermana una tarea que aborrece, “la rosca política” y por lo tanto no se mete. También empodera en esta tarea al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El primer mandatario prefiere dedicarse a los temas que más disfruta, particularmente los lineamientos económicos de su gestión. Por esta razón es que los ministros con los que más interactúa son Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

En este contexto, la situación de Santiago Caputo es incómoda. Además de tener que contener a los jóvenes que le responden y que confirman el ejército de militantes tuiteros conocidos como “Fuerzas del cielo”, va camino a experimentar sentimientos encontrados.

Es que, como parte integrante del proyecto libertario, desea que LLA se imponga en las próximas elecciones, pero también sabe que este eventual triunfo significará la victoria de Karina y de “Lule” y Martín Menem. También de Sebastián Parejas y Manuel Adorni, toda vez que el vocero fue ganándose la confianza de la secretaria general de la Presidencia.

Los éxitos en política traen consigo disputas por consolidar el poder y en los pasillos de Balcarce 50 se dice que los colaboradores de Karina buscarán hacer pie en algunas de las áreas que controla el asesor estrella.

En la Casa Rosada se comenta que los primos Menem, Eduardo y Martín (titular de la Cámara de Diputados) le están señalando a Karina la necesidad de recortar el gran margen de acción que tiene Caputo.

Hasta ahora los Menem y el armador en la provincia de Buenos Aires por LLA, Sebastián Pareja, se movieron bajo la cobertura de Karina, pero en la Casa Rosada se especula con que, si al oficialismo le va muy bien en las elecciones, “seguramente tomarán vuelo propio”. Después de todo, argumentan, “los que ganan avanzan y los que pierden retroceden”, haciendo particular referencia a Caputo.

Cabe recordar que, si bien sólo lo vincula al Estado un contrato, el asesor estrella maneja las áreas de inteligencia -el de la SIDE fue uno de los presupuestos que más creció – la recaudación tributaria, el ministerio de Salud, de Justicia, las Privatizaciones de Empresas Públicas, YPF y la estratégica Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, entre otros ámbitos del Gobierno.

Hermano

Quienes conocen al presidente Milei señalan que el primer mandatario es sincero cuando afirma que Caputo es como si fuera su hermano. En tren de elegir, obviamente va a preferir a su verdadera hermana, Karina, pero argumentan que siente genuino aprecio por Santiago y de ahí que haya convocado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos- un hábil componedor- para tratar de acercar posiciones entre el asesor y Karina.

Pero la hermana del presidente no es la única que perfila para disputar espacios a Caputo. En el los pasillos del poder no pasaron desapercibidos los repetidos elogios de Javier Milei a Gerardo Werthein. Es conocido que el canciller no tiene un vínculo fluido con “el mago de Kremlin” porque disputan el manejo de la relación con los Estados Unidos, toda vez que Caputo tendió una línea directa con la administración de Donald Trump mediante la CIPAC (Conservative Political Action Conference).

En suma, el asesor estrella y alguna vez identificado por el propio Milei como uno de los vértices del triángulo del poder (junto con Karina) enfrenta hoy varias amenazas sobre los espacios de poder que controla. Aunque, la intención del presidente es que continúe dentro de su Gobierno.

Por su parte, desde el entorno del asesor hacen saber que Santiago está comprometido con el proyecto de Milei. De ahí, que se especule con que ahora estará aplicando su especialidad – la estrategia – para pensar cómo redefinir su propio rol dentro de la conducción.

Fuente: Ámbito