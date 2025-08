El Gobierno minimiza la jugada de Jorge Macri y sostiene su veto en la negociación con el PRO

Jorge Macri se anotó como apoderado del PRO en CABA, pero en el Gobierno minimizaron la jugada y no creen que influya en la negociación con La Libertad Avanza (LLA).

Karina Milei mantiene exigencias inamovibles: control total de las listas de senadores y diputados, uso exclusivo de símbolos libertarios y veto a Jorge Macri y Silvia Lospennato.

Mauricio Macri duda de un acuerdo bajo esas condiciones y advierte que el PRO podría no apoyar al oficialismo en el Congreso.

En el PRO porteño cayó mal la exclusión de Jorge Macri, por considerarlo un intento de desplazar al jefe de Gobierno en su propio distrito.

Los diálogos continúan a través de delegados, pero las chances de un acuerdo son escasas por la desconfianza y la disputa de poder en la Ciudad.

En medio de la danza de nombres y acuerdos de cara al cierre de listas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, movió sus fichas y se anotó como apoderado del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en el entorno presidencial no tardaron en bajarle el precio a la jugada, calificándola como un gesto sin efectos prácticos en la negociación que La Libertad Avanza (LLA) mantiene con el macrismo duro.

"Fue solo un gesto político, pero no significa nada, no va a firmar nada", aseguraron desde la Casa Rosada, luego de la Asamblea del Consejo del PRO que oficializó la maniobra de Macri. En el círculo íntimo de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y verdadera arquitecta de las listas libertarias, sostienen que las condiciones de cara a un eventual acuerdo no cambiarán, más allá de las movidas locales.

Karina Milei apunta a replicar en la Ciudad la fórmula de supremacía libertaria que ya impuso en la Provincia de Buenos Aires: control absoluto de la nómina de senadores (incluido el suplente) y la cabeza de la lista de diputados. Además, la secretaria presidencial exige que cualquier alianza electoral utilice los símbolos de LLA: el color violeta, el águila y la marca sin acompañamientos.

El veto a Jorge Macri y a la diputada Silvia Lospennato, contrincante de Manuel Adorni en las últimas elecciones, se mantiene innegociable. En el oficialismo no olvidan la campaña del actual jefe de Gobierno porteño y Milei, molesto, lo ha dejado claro en cada oportunidad pública que tuvo para ignorarlo.

Del lado de Mauricio Macri, el clima es de creciente escepticismo. El ex presidente, que nunca mantuvo un encuentro privado con Karina Milei desde que comenzó el gobierno, dejó trascender en su entorno que "no va a haber acuerdo" si las condiciones son las mismas. Además, advirtió que el PRO podría no acompañar al oficialismo en el Congreso, justo cuando se avecina una nueva batalla legislativa por los vetos de Milei a los aumentos votados en el Senado para jubilaciones y discapacidad.

En el PRO porteño, la exclusión de Jorge Macri cayó como un desaire institucional. No tanto por el alcalde en sí, sino porque se percibe como un intento del oficialismo de correr al jefe de Gobierno de su propio distrito, el mismo donde nació el PRO.

Los diálogos, por ahora, se mantienen a través de delegados: Pilar Ramírez, por el lado de Karina Milei, y Ezequiel Sabor, hombre de confianza de Mauricio Macri. Pero la relación entre las máximas figuras sigue fría. Mientras en LLA sostienen que la alianza le conviene más al PRO que a ellos, en el macrismo aseguran que no aceptarán "imposiciones" ni "faltas de respeto" en la negociación.

El reloj avanza hacia el cierre de listas y, aunque las partes no rompen los canales de diálogo, en ambos campamentos hay serias dudas sobre la viabilidad de un acuerdo. La desconfianza mutua, las heridas recientes y la disputa por la conducción política en la Ciudad parecen, por ahora, mucho más fuertes que cualquier acercamiento táctico.