Semana clave en el Congreso: el Gobierno enfrenta una ofensiva legislativa por fondos y desregulaciones

El Gobierno justificó, vía OPRA, el veto a proyectos jubilatorios y de discapacidad, señalando su impacto fiscal y su “objetivo electoral”.

Acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio macroeconómico al forzar al Ejecutivo a aumentar el gasto.

Esta semana, Diputados tratará 13 iniciativas de alto impacto fiscal y la revisión de decretos de desregulación.

El oficialismo denuncia una ofensiva política en contexto electoral y busca polarizar con “la clase política responsable de la pobreza”.

Confían en frenar proyectos clave, como los de los gobernadores, y negocian con provincias alternativas para evitar un mayor gasto impuesto por el Congreso.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente (OPRA), el mandatario Javier Milei justificó el veto a los proyectos de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, sancionados por el Congreso el mes pasado. El texto oficial sostuvo que estas iniciativas tenían un “objetivo electoral” y que pretendían “romper el orden macroeconómico” de la gestión libertaria, advirtiendo que el Ejecutivo no cuenta con capacidad fiscal para afrontar su implementación.

El pronunciamiento de la Casa Rosada llega en vísperas de una semana caliente en el Congreso, donde la oposición convocó a una sesión especial para debatir un paquete de 13 proyectos, entre ellos, emergencias presupuestarias y la revisión de decretos desreguladores firmados por el propio Milei. La movida parlamentaria es vista por el oficialismo como un intento de forzar al Gobierno a incrementar el gasto, lo cual, según la visión libertaria, sería “repetir el modelo que hundió a millones de argentinos en la pobreza”.

“La clase política pretende forzar al Gobierno nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Confiamos en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años”, expresó el comunicado de OPRA, en el que Milei volvió a blindarse bajo la figura institucional, evitando intervenciones directas como jefe de Estado.

La sesión especial de Diputados fue convocada por los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y otros espacios, quienes buscan debatir temas de alto impacto fiscal, como el financiamiento universitario, el Plan Nacional Alzheimer, las emergencias para Bahía Blanca, el Hospital Garrahan y el Sistema Nacional de Ciencia, además de dos proyectos impulsados por gobernadores para aumentar fondos a las provincias mediante la readecuación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Uno de los focos más sensibles para el oficialismo serán los cinco decretos de desregulación de organismos como el INTA, INTI, Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional y la Marina Mercante, que la oposición buscará revertir. En las últimas semanas, la Justicia frenó la implementación de algunos de esos cambios mediante amparos, y en el Gobierno aún no presentaron las apelaciones formales.

“La oposición está aprovechando el contexto electoral. Estas dos semanas hubo un receso, pero ahora vienen con todo”, expresó un diputado libertario, aludiendo a lo que el oficialismo interpreta como una ofensiva coordinada en plena campaña.

En la Casa Rosada, el análisis es que la avanzada opositora apunta a debilitar las reformas estructurales del Gobierno, imponiendo medidas de alto costo fiscal en un momento de extrema restricción. No obstante, el oficialismo confía en frenar los proyectos más conflictivos, como los impulsados por los gobernadores, dado que no cuentan con dictamen de comisión y requieren dos tercios de los votos para ser incorporados en el temario, un número al que no llegarían.

Mientras tanto, continúan las negociaciones entre Nación y las provincias para intentar destrabar la disputa por los fondos mediante un acuerdo que evite pasar por el Congreso y no ponga en jaque el programa económico de Milei.

Desde OPRA, el mensaje fue contundente: el Gobierno buscará polarizar con lo que define como “la clase política responsable de haber multiplicado la inflación y la pobreza”, y resistirá cualquier intento de imponerle mayor gasto sin recursos.