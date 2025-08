Compra directa de alimentos: Viotti le tira la responsabilidad completa al Concejo

El Concejo Municipal de Rafaela se reunirá para votar sobre la continuidad de la asistencia alimentaria.

El intendente de Rafaela Leonardo Viotti habló sobre el proyecto de compra directa de alimentos para comedores y viandas, que será tratado en el Concejo Municipal este jueves. Explicó que, de no aprobarse la medida, muchas familias y más de 20 instituciones se verán afectadas. En pocas palabras, Viotti le tiró toda la responsabilidad al Concejo.

Este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela se reunirá para discutir una propuesta esencial relacionada con la continuidad de la asistencia alimentaria en la ciudad. En agenda está la votación para extender el sistema de compra directa de alimentos destinados a comedores y viandas, una medida que se presentó el pasado 23 de junio y que requiere una mayoría especial de dos tercios para su aprobación.

Aunque el proyecto cuenta con un despacho favorable, se anticipa una fuerte oposición de varios concejales, quienes han manifestado informalmente que no apoyarán la iniciativa en la sesión pública.

Ante esta situación, el municipio ha comenzado a reducir entre un 15 y un 20% la entrega de alimentos, priorizando aquellos casos más urgentes. Las autoridades han aclarado que los productos frescos, como carne y verduras, nunca se han adquirido mediante licitación y siempre han sido comprados directamente, lo que complica la implementación de un nuevo sistema de contratación.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, se refirió al tema destacando que la asistencia alimentaria se lleva a cabo de dos maneras: mediante viandas distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, y mediante el suministro de alimentos secos. “Hay muchas personas, como adultos mayores y personas con discapacidad, que no tienen los ingresos suficientes para garantizar su alimentación”, afirmó Viotti.

El intendente subrayó que la crisis económica y la falta de apoyo del Estado Nacional han obligado al municipio a invertir más recursos en asistencia alimentaria. “El municipio está asumiendo un papel fundamental para ayudar a estas personas”.

Viotti explicó que desde 2018 no se ha realizado una licitación para la compra de alimentos, lo cual ha llevado al municipio a optar por la compra directa. Sin embargo, la oposición ha solicitado que se reinstaure un proceso licitatorio formal. “Estamos de acuerdo, pero necesitamos tiempo. Si no se aprueba esta herramienta, no tendremos alimentos para estas familias e instituciones durante los próximos dos o tres meses”, advirtió.

A su vez, el intendente reflexionó sobre la situación económica, recordando que muchas familias, a pesar de haber trabajado toda su vida, enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas como la alimentación. “El costo de los alquileres y de los alimentos hace imposible que muchas familias se mantengan”, concluyó Viotti.