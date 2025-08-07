Gerardo Milman citado a declarar en Irán por la causa del avión iraní-venezolano retenido en Argentina

El diputado Gerardo Milman fue citado a declarar por la Justicia iraní en relación al caso del avión iraní-venezolano retenido en Argentina en 2022.

El diputado nacional Gerardo Milman, reconocido por su postura crítica sobre las relaciones entre Irán y América Latina, anunció este miércoles que fue citado a declarar por la Justicia iraní en el marco del caso del avión iraní-venezolano retenido en Argentina en 2022.

A través de sus redes sociales, Milman informó que recibió la citación del Tribunal General de Teherán, donde figura junto a otros 12 funcionarios argentinos y estadounidenses demandados por la tripulación del avión. La convocatoria exige que comparezca personalmente en un país que, según el legislador del PRO, “no tiene Estado de Derecho”.

Milman rechazó esta medida como un intento de amedrentamiento y reafirmó su compromiso con la denuncia de cualquier amenaza vinculada al terrorismo: “No me van a intimidar. Voy a seguir denunciando cada amenaza, venga de donde venga”.

El caso se remonta a 2022, cuando la aeronave fue retenida en el aeropuerto de Ezeiza por sospechas de espionaje, tras detectarse que su tripulación estaba integrada por iraníes con vínculos en empresas sancionadas internacionalmente. Entre ellos se menciona a Gholamreza Ghasemi, piloto presuntamente relacionado con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Milman fue uno de los principales impulsores de la denuncia formal ante la Justicia federal argentina, aunque la liberación de los tripulantes y la falta de mérito en ese proceso no detuvieron la escalada internacional del conflicto. Finalmente, el avión fue entregado a autoridades estadounidenses durante la gestión del presidente Javier Milei.

La nueva demanda presentada en Irán, que incluye pedidos de compensación económica y la comparecencia en una audiencia prevista para octubre, marca un giro sin precedentes en la causa y reaviva la tensión diplomática.

Frente a esta situación, Milman reiteró su determinación: “Denunciar vínculos con el terrorismo no puede convertirse en una amenaza para quienes lo hacemos con pruebas”.

La citación al diputado argentino en Teherán abre un capítulo delicado que suma incertidumbre sobre la seguridad jurídica y política en un caso que todavía genera controversia y polémica.