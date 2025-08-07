María Eugenia Vidal rechaza alianza del PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y confirma que no será candidata

María Eugenia Vidal anunció que no será candidata y rechazó la alianza del PRO con La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

Vidal mantiene su pertenencia al PRO, pero no apoyará listas que incluyan a candidatos de LLA.

Patricia Bullrich sería la candidata principal de la alianza, con otros nombres del PRO en discusión.

La postura de Vidal generó una fuerte división interna en el PRO, mientras Jorge Macri aceptó la alianza para evitar una derrota electoral.

La alianza con Milei tensiona la unidad del PRO y pone en duda la cohesión del espacio opositor en la Ciudad.

En medio de las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para conformar una lista legislativa conjunta en la Ciudad de Buenos Aires, una figura histórica del espacio amarillo sacudió el tablero político: María Eugenia Vidal anunció que no será candidata y expresó su rotundo rechazo a la alianza con el oficialismo libertario.

En declaraciones a La Nación, la exgobernadora bonaerense fue contundente: “No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA”. Vidal remarcó que no abandonará el PRO, pero aclaró que tampoco apoyará una lista que incluya candidatos del espacio liderado por Javier Milei. “Sería incoherente que sea parte de esa lista”, advirtió.

Mientras los principales referentes del PRO y LLA ultiman detalles sobre los nombres que encabezarán la nómina común, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, suena como la candidata principal. El PRO aportaría además figuras como Jimena de la Torre, Fernando de Andreis y Hernán Iglesias Illa, aunque aún no hay confirmaciones oficiales.

La postura de Vidal generó un fuerte impacto dentro del PRO, que ya mostraba fracturas internas. Si bien el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había manifestado reparos iniciales, terminó aceptando la alianza para evitar una derrota electoral sin unidad opositora. Por el contrario, Vidal se mantuvo firme en sus convicciones: “No vale todo por un cargo”.

Esta división pone en jaque la cohesión interna del PRO, mientras la alianza con Milei redefine el mapa político opositor en la Ciudad. La incógnita ahora es si el espacio podrá mantener una estrategia unificada con figuras clave que no respaldan el acuerdo.