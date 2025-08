Pullaro subrayó que cree en un proyecto desde el interior que "defienda" la producción

El gobernador Maximiliano Pullaro repitió la palabra "defensa" en varias oportunidades al explicar las bases políticas que plantea el frente Provincias Unidas nacido como "un grito federal", junto a otros cuatro mandatarios provinciales.

El titular del Poder Ejecutivo Provincial puso en ese lugar de protección "para la industria, el campo y todos los que trabajan y producen" a las intenciones de los cinco gobernadores que encabezan una alianza transversal en términos partidarios, que rompe los moldes tradicionales de las construcciones políticas nacionales y que tiene las características de una confederación de fuerzas partidarias y realidades provinciales diversas.

Para Pullaro la clave es no volver "al pasado de las medidas populistas" (que asocia con el kirchnerismo) ni suponer que mágicamente el mercado será capaz de resolver los problemas de los argentinos, sin más políticas de Estado. En su discurso no define de dónde proviene el sobreentendido ataque a la industria y el campo, pero deja claro que hay que "defender" a la producción, en presente.

El radical confía en que el sector público debe construir desarrollo con planes de infraestructura y un proyecto de país que logre superar la etapa "extractivista" que supone el crecimiento de las ventas de energía al exterior "que aportarán" en apenas dos o tres años tantos dólares al país "como los que hoy nos brinda el campo".



"El campo que es quien sostiene el equilibrio fiscal y es quien sostiene la balanza comercial, porque los dólares vienen del campo. Entonces, es fundamental que podamos tener una mirada de este interior productivo, que se terminen por fin las retenciones", sostuvo cuando se lo consultó sobre el retroceso de ese impuesto al mismo nivel con que se encontraba en diciembre de 2023, hasta la asunción de Javier Milei.

La baja "significa que va a haber mucha pero mucha más inversión" con los dólares que quedan en los bolsillos de los productores. "Queda en poder de los chacareros, de los agricultores, no se llevan la plata fuera, no la ponen en timba financiera ni en renta financiera, apuestan a producir más, a tener más tecnología, a tener mejor maquinaria, en definitiva, a trabajar más a poder producir más", destacó.

"Nosotros, desde la Provincia de Santa Fe, tenemos un plan productivo muy claro de defensa del campo, de defensa de la industria y de entender que es fundamental para la logística los puertos, los aeropuertos, los gasoductos, las líneas de energía eléctrica y las rutas de la provincia de Santa Fe. Doy un dato, los dos primeros aeropuertos de la República Argentina que rompieron el monopolio porteño fueron el Aeropuerto de Rosario y el de Sauce Viejo. Y eso lo hicimos porque estamos encima de cada una de las gestiones. Yo personalmente hablo con gobernadores para que saquen su carga, su producción, por el puerto de Rosario y por supuesto por el puerto de la ciudad de Santa Fe", comentó al cabo de una recorrida por la estación fluvial de la capital de la provincia.



Pullaro dialogó con los periodistas y aceptó todo tipo de preguntas, sin límites de tiempo, ni temas. El propio gobernador lo destacó y aseguró que prefiere esos contactos abiertos a los periodistas que concurran en lugar de dar entrevistas exclusivas (que también las da, pero en menor medida).

"Con ustedes hemos charlado mucho, sé que a mí me critican, porque no doy 'notas de piso' (en los estudios de los canales o radios o las redacciones gráficas) damos permanentemente estas conferencias de prensa, que hoy tienen más de 20 medios, porque creo que también es la forma más democrática de comunicar por parte del gobierno", sostuvo sin mencionar las comparaciones que bien cabrían respecto de lo que sucede a nivel nacional.

"Vamos a crecer si somos inteligentes"

En Provincias Unidas "estamos comprometidos con la Argentina del trabajo, de la producción, porque sentimos que realmente hay una oportunidad. El país se va a desarrollar los próximos años si somos inteligentes y si no derrochamos la plata, si no nos basamos solo en el pago de intereses de la deuda o no derrochamos como en el pasado los recursos con populismo".

"Miren, dentro de tres o cuatro años la energía va a darle los mismos dólares a la República Argentina que hoy nos da el cereal y las exportaciones del campo. Y dentro de 5 años, eso va a suceder también con la minería… Ya no vamos a tener problemas de equilibrio en nuestra balanza económica, pero tenemos que tener un plan productivo, un plan de desarrollo de infraestructura, un plan de desarrollo de energía que a nosotros nos permita crecer, consolidar los mercados internacionales: los que tenemos y los que debemos ir a buscar".

Para Pullaro el Grito Federal además de gobernadores, lo componen provincias. Y en ese concepto abrió las puertas de ese espacio a quienes quieran sumarse también desde el justicialismo, tras destacar que son peronistas los gobernadores de Córdoba y de Santa Cruz. Confirmó que el límite es el kirchnerismo que "en esta elección debe quedar tercero", es decir, detrás de la nueva fuerza surgida del interior y del oficialismo nacional.

"Sentimos que los modelos hoy no representan a este interior que que es de gente que trabaja, quese arranca temprano y termina tarde su trabajo, que se fuerza mucho y que ve con impotencia que sus recursos y su esfuerzo se terminan malgastando en el Amba, en Conurbano y que nada vuelve; que nuestras rutas nacionales están destrozadas", fustigó. Recordó los 11 fallecidos en siniestros viales de esa jurisdicción y comparó con "el 20% de impuestos que aportamos con los casi 1500 pesos que sale el litro de combustible".

"Acá hay un grito federal, hay un grito de las provincias que pretenden defender el trabajo, defender la producción, en nuestro caso re defender al campo, la industria, los puertos, en el caso de Jujuy de defender la minería, en el caso de las provincias de Chubut y Santa Cruz, defender la energía, el petróleo y el gas, pero fundamentalmente decirle a los santafesinos y a los argentinos que hay una oportunidad. La oportunidad es lo que viene, tenemos que desarrollarnos rápidos para no desaprovechar esa oportunidad. Y que si esos recursos que naturalmente van a venir porque Argentina tiene recursos naturales, son nuevamente de derrochados con populismo o con la timba y el mercado financiero vamos a perder la oportunidad que ya perdimos, entre 2003 y 2009, Argentina tenía superávit gemelo. Le pagamos cash al Fondo Monetario Internacional, recuérdelo.

Sin embargo, esa plata se terminó derrochando en políticas eh populistas y después vino el déficit fiscal que lo terminamos sosteniendo con emisión monetaria y con crédito internacional… Eso nos llevó a este lugar", relató. "Entonces, lo que proponemos del interior es una mirada distinta, es la mirada del trabajo, es decirle a la gente que no hay país que se pueda desarrollar si no tiene las rutas en buen estado", graficó.

