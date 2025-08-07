La interna libertaria estalla: Lilia Lemoine exige la renuncia de Victoria Villarruel y profundiza la fractura en La Libertad Avanza

Lilia Lemoine exigió la renuncia de Victoria Villarruel, acusándola de perjudicar al gobierno y actuar por intereses personales.

La interna libertaria se agravó tras denuncias contra medios y usuarios que llamaron "traidora" a Villarruel.

Lemoine redobló críticas en redes sociales y TV, desafiando acusaciones de hostigamiento y reafirmando su lealtad a Javier y Karina Milei.

El conflicto escaló con cruces en redes y expuso una fuerte fractura dentro de La Libertad Avanza.

En el gobierno observan con preocupación cómo la disputa amenaza con desestabilizar al oficialismo.

La guerra interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo explosivo. La diputada nacional Lilia Lemoine apuntó directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien le exigió la renuncia a su cargo, acusándola de perjudicar al gobierno de Javier Milei y de actuar por intereses personales.

“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, disparó Lemoine en su cuenta de X (ex Twitter), en un mensaje que encendió las redes sociales y visibilizó una vez más la feroz interna libertaria.

El conflicto, que viene escalando en intensidad desde hace semanas, se agravó tras las recientes denuncias públicas contra medios de comunicación de derecha y usuarios de redes sociales que tildaron de "traidora" a Villarruel. Según Lemoine, estas maniobras solo buscan victimizarse y desviar el foco de las "traiciones" que ella misma le adjudica a la vicepresidenta.

“No uses más el Senado y tu posición para perjudicar al gobierno y al Presidente. Demostrá honor”, insistió la diputada, acompañando su mensaje con una nota donde Villarruel criticaba a legisladores alineados con Javier Milei.

La respuesta no tardó en llegar. Desde los sectores más cercanos a Villarruel, salieron al cruce de Lemoine en redes sociales, defendiendo a la vicepresidenta y cuestionando la actitud confrontativa de la diputada. Sin embargo, Lemoine no retrocedió y redobló la apuesta: respondió uno por uno a sus detractores y hasta desempolvó publicaciones viejas de ellos, en las que criticaban a Israel o incluso al propio presidente Milei.

En declaraciones televisivas a LN+, Lemoine amplió sus críticas: “La denuncia tuvo impacto mediático, pero no creo que vaya más allá. Ya me había denunciado antes, cuando empecé a señalar sus traiciones y maltratos”, recordó. Además, desafió las acusaciones de hostigamiento: “¿Desde cuándo decir la verdad o poner sobre la mesa sus distintas traiciones es ‘hostigamiento y persecución’?”.

Lemoine dejó en claro que su lealtad está con Javier Milei y su hermana Karina, distanciándose aún más de la figura de Villarruel: “Soy la enemiga natural de los traidores de La Libertad Avanza. Intentaron operarme mediáticamente, pero estoy acá para defender las ideas de la libertad y el proyecto de Javier y Karina Milei”.

El enfrentamiento entre Lemoine y Villarruel ya dejó de ser un simple cruce de declaraciones para convertirse en un conflicto abierto que amenaza con fracturar al oficialismo desde adentro. Mientras tanto, en Casa Rosada observan con preocupación cómo la interna libertaria, lejos de aplacarse, se convierte en una bomba de tiempo política.