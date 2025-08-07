La UIF decomisó un departamento de Daniel Muñoz en Villa Urquiza vinculado al lavado de dinero de la corrupción K

La UIF decomisó anticipadamente un departamento en Villa Urquiza, adquirido con dinero ilícito por Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner.

Es el primer decomiso anticipado del organismo, clave para recuperar bienes ilegales antes de condenas firmes.

Forma parte de una red de propiedades vinculadas al lavado de dinero, incluyendo activos en las Islas Turks & Caicos por USD 30 millones.

La UIF ya recuperó más de $150 millones en bienes del circuito de Muñoz.

La medida se ajusta a las normas del GAFI para combatir el lavado de activos a nivel global.

La causa sigue abierta y la UIF busca seguir desmantelando el patrimonio ilegal asociado a la corrupción.

La Unidad de Información Financiera (UIF), liderada por Paul Starc, logró un avance clave en la recuperación de bienes de la corrupción: decomisó de manera anticipada un departamento en el barrio porteño de Villa Urquiza, vinculado a las maniobras de blanqueo de dinero que llevó adelante Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner.

El inmueble, valuado en millones de pesos, fue adquirido con fondos de origen ilícito, según estableció la investigación de la UIF, que presentó las pruebas ante la Justicia. Se trata del primer decomiso anticipado realizado por el organismo, una herramienta legal que permite al Estado recuperar activos ilegales antes de que exista una condena firme, evitando así que esos bienes desaparezcan o sigan circulando dentro de estructuras criminales.

Desde la UIF destacaron que la medida representa un paso concreto en la política de desmantelamiento del patrimonio ilegal asociado a redes de corrupción, respondiendo a la demanda social de acciones tangibles en la lucha contra el enriquecimiento ilícito. “Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales”, subrayó Starc.

El departamento decomisado es apenas una pieza dentro de un entramado más amplio de propiedades y activos distribuidos tanto en Argentina como en el exterior. La investigación incluye, entre otros bienes, cuatro parcelas en las Islas Turks & Caicos, cerca de Cuba, que fueron congeladas en 2022. Estos activos, valuados en aproximadamente 30 millones de dólares, reflejan la sofisticación del esquema de lavado de dinero que diseñó Muñoz, considerado por la Justicia como uno de los operadores centrales en el blanqueo de fondos de origen ilícito vinculados a la corrupción kirchnerista.

Hasta el momento, la UIF ha logrado recuperar más de 150 millones de pesos en bienes relacionados directamente con la red de Muñoz, quien falleció en mayo de 2016, apenas un mes después de que los Panamá Papers revelaran que él y su esposa, Carolina Pochetti, eran titulares de sociedades offshore utilizadas para canalizar fondos ilegales.

Muñoz, quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner, había montado un entramado de inversiones que comenzaba con la compra de propiedades en Estados Unidos, para luego venderlas y destinar el dinero a emprendimientos fallidos, como un proyecto turístico en las islas del Caribe que nunca se concretó.

La medida de decomiso anticipado aplicada en este caso se enmarca en la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que promueve la acción coordinada globalmente contra el lavado de activos. De este modo, se busca evitar que el patrimonio de origen delictivo se reintegre a los circuitos criminales durante los extensos procesos judiciales.

La causa sigue abierta y la UIF, en coordinación con la Justicia y otros organismos del Estado, continúa avanzando en el rastreo y recuperación de los bienes vinculados al circuito de corrupción que lideró Daniel Muñoz.