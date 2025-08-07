Grabois desafía la unidad del peronismo y amenaza con romper con Fuerza Patria

Grabois desafía la unidad del peronismo y amenaza con romper con Fuerza PatriaPOLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
- Juan Grabois amenaza con romper con Fuerza Patria si Sergio Massa encabeza la lista nacional; podría competir por afuera.
- Reclama definiciones políticas claras, una postura más dura contra Milei y renovación de candidaturas.
- Aceptaría ser candidato a diputado en Buenos Aires, si se respetan sus condiciones.
- Desde el massismo buscan evitar el conflicto, aunque hay malestar por la presión de Grabois.
- El cierre de alianzas genera tensiones en el peronismo y pone en riesgo la unidad alcanzada en la provincia de Buenos Aires.
A pocas horas del cierre del plazo para la inscripción de alianzas nacionales, el dirigente social Juan Grabois volvió a sacudir el tablero político dentro del peronismo: puso en duda su participación en la coalición Fuerza Patria, pese a haber sellado el acuerdo bonaerense hace apenas dos semanas. La advertencia: si Sergio Massa encabeza la lista, irá por afuera.
Grabois, líder de Patria Grande, mantiene fuertes diferencias con el massismo y reclama definiciones claras sobre la orientación política del espacio a nivel nacional. Desde su entorno exigen “endurecer” la posición frente al gobierno de Javier Milei y renovar las listas con “caras nuevas”. En este sentido, dejaron en claro que no están dispuestos a respaldar candidaturas que consideren ajenas al perfil ideológico del espacio.
“La candidatura de Massa es el tipo de liderazgo que no queremos”, afirman en Patria Grande. Y aunque su partido forma parte del armado bonaerense, Grabois mantiene en suspenso su participación nacional. Incluso, aceptaría encabezar la lista de diputados en Buenos Aires, pero bajo ciertas condiciones: una lista con renovación real y nombres que representen su línea política.
Desde el Frente Renovador, en tanto, buscan evitar el conflicto. Aseguran que Massa no definió aún si será candidato y sostienen que su prioridad es garantizar la unidad del peronismo para enfrentar a Milei en octubre. “No le damos entidad a quienes busquen romper la unidad”, indicaron. Además, remarcaron que Massa hoy está abocado a su rol en la Fundación Encuentro y a sus actividades académicas en el exterior.
Pese a los gestos conciliadores, en el massismo hay molestia. “Grabois quiere subirse el precio y cobrar”, deslizaron, aunque señalaron que Massa pidió a su tropa no responder públicamente para preservar la frágil paz interna.
Grabois también mantiene reclamos sobre la representación en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Pide que se incluya a referentes como Ofelia Fernández, aunque allegados a la legisladora aseguran que ella no tiene intención de encabezar la lista nacional por CABA.
En el trasfondo, lo que está en juego es más que una candidatura: es una disputa por el rumbo político y el control de las listas dentro del espacio peronista. La semana pasada, Grabois habló con Cristina Kirchner, quien intentó bajarle el tono a la confrontación y pidió evitar tensiones con Massa. Sin embargo, el dirigente social fue claro: será candidato “sí o sí”, dentro o fuera de Fuerza Patria.
En el kirchnerismo, el massismo y el entorno de Axel Kicillof confían en que el acuerdo bonaerense funcione como contención, pero reconocen que las tensiones internas están lejos de haberse resuelto. La calma alcanzada en julio empieza a resquebrajarse, y el cierre de alianzas de hoy por la noche podría ser solo el comienzo de una nueva batalla por las candidaturas.