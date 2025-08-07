Grabois desafía la unidad del peronismo y amenaza con romper con Fuerza Patria

Juan Grabois amenaza con romper con Fuerza Patria si Sergio Massa encabeza la lista nacional; podría competir por afuera.

Reclama definiciones políticas claras, una postura más dura contra Milei y renovación de candidaturas.

Aceptaría ser candidato a diputado en Buenos Aires, si se respetan sus condiciones.

Desde el massismo buscan evitar el conflicto, aunque hay malestar por la presión de Grabois.

El cierre de alianzas genera tensiones en el peronismo y pone en riesgo la unidad alcanzada en la provincia de Buenos Aires.

A pocas horas del cierre del plazo para la inscripción de alianzas nacionales, el dirigente social Juan Grabois volvió a sacudir el tablero político dentro del peronismo: puso en duda su participación en la coalición Fuerza Patria, pese a haber sellado el acuerdo bonaerense hace apenas dos semanas. La advertencia: si Sergio Massa encabeza la lista, irá por afuera.

Grabois, líder de Patria Grande, mantiene fuertes diferencias con el massismo y reclama definiciones claras sobre la orientación política del espacio a nivel nacional. Desde su entorno exigen “endurecer” la posición frente al gobierno de Javier Milei y renovar las listas con “caras nuevas”. En este sentido, dejaron en claro que no están dispuestos a respaldar candidaturas que consideren ajenas al perfil ideológico del espacio.

“La candidatura de Massa es el tipo de liderazgo que no queremos”, afirman en Patria Grande. Y aunque su partido forma parte del armado bonaerense, Grabois mantiene en suspenso su participación nacional. Incluso, aceptaría encabezar la lista de diputados en Buenos Aires, pero bajo ciertas condiciones: una lista con renovación real y nombres que representen su línea política.

Desde el Frente Renovador, en tanto, buscan evitar el conflicto. Aseguran que Massa no definió aún si será candidato y sostienen que su prioridad es garantizar la unidad del peronismo para enfrentar a Milei en octubre. “No le damos entidad a quienes busquen romper la unidad”, indicaron. Además, remarcaron que Massa hoy está abocado a su rol en la Fundación Encuentro y a sus actividades académicas en el exterior.

Pese a los gestos conciliadores, en el massismo hay molestia. “Grabois quiere subirse el precio y cobrar”, deslizaron, aunque señalaron que Massa pidió a su tropa no responder públicamente para preservar la frágil paz interna.

Grabois también mantiene reclamos sobre la representación en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Pide que se incluya a referentes como Ofelia Fernández, aunque allegados a la legisladora aseguran que ella no tiene intención de encabezar la lista nacional por CABA.

En el trasfondo, lo que está en juego es más que una candidatura: es una disputa por el rumbo político y el control de las listas dentro del espacio peronista. La semana pasada, Grabois habló con Cristina Kirchner, quien intentó bajarle el tono a la confrontación y pidió evitar tensiones con Massa. Sin embargo, el dirigente social fue claro: será candidato “sí o sí”, dentro o fuera de Fuerza Patria.

En el kirchnerismo, el massismo y el entorno de Axel Kicillof confían en que el acuerdo bonaerense funcione como contención, pero reconocen que las tensiones internas están lejos de haberse resuelto. La calma alcanzada en julio empieza a resquebrajarse, y el cierre de alianzas de hoy por la noche podría ser solo el comienzo de una nueva batalla por las candidaturas.