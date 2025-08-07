El Wrexham de Gales lanzó una camiseta en homenaje a la Patagonia argentina y fue furor en redes

El Wrexham de Gales ha dado de qué hablar en los últimos días. El club, que fue adquirido por el actor Ryan Reynolds, famoso por su papel en Deadpool, y que recientemente ascendió a la segunda división del fútbol inglés, lanzó una camiseta alternativa que llamó la atención de todos los argentinos.

La institución, recientemente ascendida a la Football Championship, presentó su nueva equipación, que funciona como un homenaje a la Patagonia argentina.

En el video de presentación publicado por los Dragones Rojos en sus redes sociales, se observa a un grupo de personas cantando el himno galés Yma o Hyd en la ciudad de Anglesey. Luego, en la siguiente escena, ocurre lo mismo con otros individuos que se encuentran a orillas del Atlántico, pero en la Patagonia argentina, luciendo la casaca con los colores celeste y blanco.

La razón detrás de la creación de esta camiseta es rendir homenaje a los 160 años desde la llegada de los primeros galeses al sur del territorio argentino, en reconocimiento a Y Wladfa, el asentamiento galés de inmigrantes que se estableció en la Argentina.

En el diseño del uniforme se pueden ver los colores de la bandera argentina y el dragón galés, un símbolo de resistencia que establecieron los galeses en la Patagonia.

Como era de esperarse, la presentación tuvo una gran repercusión en las redes sociales, especialmente entre los usuarios argentinos, quienes celebraron y agradecieron el homenaje.

Fuente: 442