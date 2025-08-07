El US Open pagará el mayor premio económico en la historia del tenis

El US Open 2025 cerrará la temporada de Grand Slam desembolsando el mayor premio económico de la historia del tenis, tal como anunció con un comunicado en su sitio oficial.

Aquellos tenistas que logren conquistar el título en el cuadro individual masculino y femenino desembolsarán 5 millones de dólares cada uno, un 39% más de los 3.6 millones que Jannik Sinner y Aryna Sabalenka ganaron como campeones del US Open 2024.

La organización asegura que el US Open “está a punto de reescribir la historia”, ya que se superará a sí mismo en cuanto al premio metálico.

La edición 2025 repartirá a sus participantes una cifra cercana a los 90 millones de dólares entre premios, hoteles y viáticos.

El importe representa un 20% más en comparación a los 75 millones de la temporada 2024.

Los premios que entregará el US Open 2025

Cuadro principal de individuales masculinos y femeninos

Campeón: $5,000,000

Subcampeón: $2,500,000

Semifinalistas: $1,260,000

Cuartofinalistas: $660,000

Octavos de final: $400,000

Dieciseisavos de final: $237,000

Ronda de 64: $154,000

Ronda de 128: $110,000

Cuadro principal de dobles masculino y femenino (por equipo)

Campeones: $1,000,000

Subcampeones: $500,000

Semifinalistas: $250,000

Cuartofinalistas: $125,000

Octavos de final: $75,000

Ronda de 32: $45,000

Ronda de 64: $30,000

Dobles mixtos (por equipo)

Campeones: $1,000,000

Subcampeones: $400,000

Semifinalistas: $200,000

Cuartofinalistas: $100,000

Ronda de 16: $20,000

Qualy individual masculina y femenina

Ronda de 32: $57,200

Ronda de 64: $41,800

Ronda de 128: $27,500

Fuente: 442