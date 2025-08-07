El US Open pagará el mayor premio económico en la historia del tenis

El US Open 2025 cerrará la temporada de Grand Slam desembolsando el mayor premio económico de la historia del tenis, tal como anunció con un comunicado en su sitio oficial.
Aquellos tenistas que logren conquistar el título en el cuadro individual masculino y femenino desembolsarán 5 millones de dólares cada uno, un 39% más de los 3.6 millones que Jannik Sinner y Aryna Sabalenka ganaron como campeones del US Open 2024.
La organización asegura que el US Open “está a punto de reescribir la historia”, ya que se superará a sí mismo en cuanto al premio metálico.
La edición 2025 repartirá a sus participantes una cifra cercana a los 90 millones de dólares entre premios, hoteles y viáticos.
El importe representa un 20% más en comparación a los 75 millones de la temporada 2024.
Los premios que entregará el US Open 2025
Cuadro principal de individuales masculinos y femeninos
Campeón: $5,000,000
Subcampeón: $2,500,000
Semifinalistas: $1,260,000
Cuartofinalistas: $660,000
Octavos de final: $400,000
Dieciseisavos de final: $237,000
Ronda de 64: $154,000
Ronda de 128: $110,000
Cuadro principal de dobles masculino y femenino (por equipo)
Campeones: $1,000,000
Subcampeones: $500,000
Semifinalistas: $250,000
Cuartofinalistas: $125,000
Octavos de final: $75,000
Ronda de 32: $45,000
Ronda de 64: $30,000
Dobles mixtos (por equipo)
Campeones: $1,000,000
Subcampeones: $400,000
Semifinalistas: $200,000
Cuartofinalistas: $100,000
Ronda de 16: $20,000
Qualy individual masculina y femenina
Ronda de 32: $57,200
Ronda de 64: $41,800
Ronda de 128: $27,500
Fuente: 442