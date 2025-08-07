Un nuevo "caso Spreen": un club inglés fichó al cantante Ed Sheeran

El Ipswich Town, equipo que juega en el Football League Championship (segunda división del fútbol inglés), sorprendió al mundo al incluir al cantante Ed Sheeran como uno de los jugadores oficiales de su plantel para la temporada 2025/26. Para completar el cuadro insólito, el artista fue registrado con la camiseta número 17.

Ed Sheeran, ¿de los escenarios al campo de juego?

La noticia se conoció cuando el club presentó públicamente la lista de dorsales que utilizarán sus futbolistas. Entre ellos apareció el nombre de Sheeran, uno de los músicos más reconocidos del mundo, quien es también accionista minoritario del Ipswich desde agosto de 2024, con una participación del 1,4% de las acciones.

Ante este escenario, la gran pregunta que circula es si Ed Sheeran llegará a debutar de manera profesional con la camiseta de Ipswich Town o si se trata de una acción simbólica o de marketing por parte del club, que ya ha trabajado en conjunto con el artista en ocasiones anteriores. Cabe recordar que Sheeran es oriundo de Suffolk, la misma región del club, y ha sido un ferviente seguidor del equipo durante toda su vida.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre una posible aparición del cantante en el campo de juego, pero su inclusión en el plantel ya generó un gran impacto mediático y volvió a poner a Ipswich Town bajo los reflectores del mundo.

La comparación con el "caso Spreen"

La decisión generó revuelo tanto en Inglaterra como a nivel internacional, especialmente en redes sociales, donde varios usuarios recordaron el reciente caso del argentino Spreen.

El streamer fue parte de una movida comercial con Deportivo Riestra que le permitió disputar algunos segundos en un partido de la Liga Profesional 2024, en lo que fue una acción promocional sin continuidad deportiva.

Fuente: 442