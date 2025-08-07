Estimaciones de inflación para julio y agosto: siguen debajo del 2% pese a salto del dólar

Los gurúes de la city modificaron al alza sus proyecciones para el dólar oficial, la inflación y la tasa de interés tras el salto cambiario de julio y la volatilidad de las tasas posterior al fin de las LEFIs. Los datos corresponden al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio que publicó este miércoles el Banco Central (BCRA).

La mediana de las proyecciones de la inflación de julio aceleraron 0,1 punto porcentual (p.p.) el umbral del índice de precios al consumidor (IPC) y lo ubicaron en el 1,8% promedio para el séptimo mes del año, mientras que en agosto prevén que se posicione en 1,7% (+0,1 p.p. que la medición previa).

Así y todo, se proyecta que en lo que queda de 2025 el IPC promedio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ubiquen debajo del 2% y la variación cierre 2025 entorno al 27,3% interanual, casi unos 5 p.p. más que el Proyecto de Presupuesto 2026 que prevé que el IPC anual cierre con un 22,7%.

En tanto, quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para agosto de 34,85% TNA, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,9%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 29,5% nominal anual (TEM de 2,5%).

Dólar en agosto

Las proyecciones del dólar oficial son menos optimistas tras el salto de fines de julio. Los gurúes de la city prevén que la divisa oficial se recaliente $86 frente a la medición previa y que se ubique en $1.315 en promedio. Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto fue de $1.304.

Para diciembre de 2025, el conjunto de participantes pronosticó un valor nominal de $1.405, lo que arroja una variación interanual esperada de 37,6% (+7,9 p.p. respecto del REM previo). La cifra dista de las primeras proyecciones que estimó el Gobierno para la elaboración del Presupuesto 2026: estima que el tipo de cambio nominal aumentará 20,4% anual, hasta los $1.229 a fines de diciembre.

El REM, mientras tanto, proyecta una depreciación cambiaria para este año, ya que la suba anual del billete estadounidense (37,6%) se ubica más de 10 puntos por encima del pronóstico de inflación para el mismo período, que se proyecta en 27,3% (la estimación incluida en el Presupuesto 2026, será de 22,7%).

Según el REM de junio, los analistas proyectan un sendero de subas moderadas para el dólar oficial en los próximos meses, de entre el 1,9% (septiembre) y el 2,4% (noviembre).

Dólar en julio: cómo le fue a la divisa

El dólar oficial minorista acumuló lo largo de julio un salto de 14%. En mercado minorista, que mide el Banco Central (BCRA), cruzó los $1.367,3.

En el segmento del dólar futuro, en el último día del mes pasado marcó $1.406 para agosto, mientras que para fin de año, el mercado "pricea" que el dólar llegue a los $1.525.

Si se toma en cuenta los valores del 31 de julio, el oficial se ubicó 5,6% por debajo de la banda superior de $1.451,5 (recordar que va ajustándose al alza a un ritmo de 1% mensual) y 50,6% por encima del piso de la banda de flotación de $964,1 (decrece al 1% mensual). Y si se toma el centro de la banda a $1.208,7, el valor se ubicó arriba en un 13,6%.

Fuente: Ámbito