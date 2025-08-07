El sentido mensaje de Excursionistas tras conocerse la identidad del cadáver hallado en la casa lindera donde vivió Gustavo Cerati

En mayo de este año, mientras se realizaban obras, un grupo de albañiles hallaron restos humanos en una residencia ubicada en Congreso al 3700 del barrio porteño de Coghlan. La noticia llegó rápidamente a los medios, sobre todo porque en un principio se informó que en esa casa había vivido Gustavo Certati, aunque luego se afirmó que en realidad pertenecía a la propiedad lindera. Inclusive en cuanto se hicieron los primeros estudios, se detectó que la data de muerte no coincidía con la época en la que el ex líder de Soda Stereo había vivido allí.

El pasado miércoles se informó que, tras varios meses de estudios, se comprobó que el cadáver hallado en la vivienda de Congreso al 3700 correspondía a Diego Fernández Lima, quien a sus 16 años -en 1984- había salido de su casa con una mandarina para ir a visitar a un amigo y nunca más había regresado a su casa. Tras conocerse la identidad del cuerpo, Excursionistas se manifestó en las redes sociales con un emotivo mensaje, ya que Diego era futbolista de la institución al momento de su desaparición.

El mensaje de Excursionistas

A través de sus redes sociales oficiales, Excursionistas manifestó su dolor: “El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”.

El crudo relato del hermano de Diego

En diálogo con América, Javier Fernández, hermano de la víctima, afirmó: “En ningún momento se me cruzó que podía ser el cuerpo de Diego. Desde ese día duermo poco, lloro mucho, me río. Mi viejo hizo todo con mi vieja, mi hermana, mi primo, familias y amigos del barrio. Nos conocen todos. Estamos acá todavía”.

Fuente: Bolavip