Julieta Prandi, tras declarar en el juicio a su exmarido: “Me quedo contenta si lo condenan a 20 o 30 años”

Julieta Prandi se presentó este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana para testificar en contra de su exmarido, Claudio Contardi, en el juicio que le inició por abuso sexual y violencia de género.

Tras declarar, la conductora indicó que se sintió “aliviada” y pidió una “condena ejemplar”. “Con 20 o 30 años me quedo contenta”, aseveró.

“Estoy satisfecha, siento que es muy difícil. Como que es meter un planeta en un embudo contar todo lo que yo viví en un ratito y que se puedan imaginar todo lo vivido. Creo que pude decir un montón”, dijo ante los periodistas que la esperaban en la puerta del tribunal.

Consultada sobre cómo se sintió al escuchar declarar a Contardi, la actriz contó qué fue lo que hizo: “No lo escuché. Cuando declaró me quedé afuera de la sala. No me interesa escucharlo”.

Cuando le preguntaron por la pena que le gustaría que pese contra Contardi, dijo: “Espero justicia. Una condena ejemplar. No estoy pidiendo dinero acá. Me robaron años de vida, fue un calvario, violencia de todo tipo: sexual, verbal, emocional, psicológica, económica, con mis hijos. Que lo cuantifiquen y le den una buena pena. La pena máxima es de 50 años. Con 20, 30 años me quedo contenta. Vamos a ver que dice ahora el Tribunal”.

“Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta Prandi. Yo la tenía que despedir con mucho amor, mucho respeto, porque me trajo hasta acá y estoy muy agradecida de quien fui y de quien soy. La nueva Julieta ya existe. Por suerte estoy rodeada de mi familia, de mis hijos, de mi amor. Me reencontré con mis padres, con mi hermana. Tengo un equipo hermoso que me representa, tengo amigos que vinieron a poner la cara por mí. Conté mi verdad y hoy vengo a despedirla (a la vieja Julieta)”, sumó con los ojos llenos de lágrimas.

Por último, Prandi cerró con un mensaje dedicado a las personas que están pasando por la situación que a ella le tocó atravesar: “Que no bajen los brazos y pidan ayuda. Yo no pedí ayuda, yo me fui. Pero estuve a esto de bajar los brazos. Yo no me quería despertar más, y las familias que se dieron cuentas o las amigas que se dieron cuenta, que las saquen”

