“Mi papá murió buscándolo”: el dolor del hermano del joven enterrado al lado de la casa donde vivió Cerati

Este miércoles, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en tiempo récord, se pudo saber que los huesos encontrados en el chalet de al lado de la casona donde vivió Gustavo Cerati en Coglhan pertenecen a Diego, un adolescente de 16 años que jugaba al fútbol en Excursionistas y que murió asesinado a puñaladas en 1984.

Javier, el hermano del joven enterrado, habló con TN Central y no pudo contener su llanto tras conocer la noticia.

“Me siento vacío. Muchísima indignación, tristeza, dolor. Muchas preguntas... 41 años. Necesitamos justicia, que se haga justicia”, comenzó diciendo el hombre desde el móvil con Giuliana Salguero.

Completamente quebrado, recordó a su papá: “Mi padre murió buscando a mi hermano. Fue en el año ‘91. Lo atropelló una camioneta en Galván y Congreso, ahí nomás de donde estaba Diego”.

Cuando le preguntaron si la policía buscó a su hermano, respondió: “Yo tenía 10 años, pero tengo entendido que mi papá, en todas las notas que hacía en ese momento, decía que la policía no buscaba. Él pensaba que lo había secuestrado una secta en ese momento. Él hizo una investigación propia, solo, en una época en la que no había celulares, cuatro canales de televisión... no había cámaras en las calles”.

“Mi mamá sabe de los restos. Hay datos que todavía no le queremos decir. No hace falta, me parece. Pero por lo menos cerrar un ciclo, en parte, tener a quien llorar o enterrar, no sé qué vamos a hacer, y después necesitamos justicia para estar tranquilos todos”, agregó.

Respecto a la nota de los restos óseos hallados, publicada en TN por el periodista Julián Padilla, el hermano de Diego se sinceró: “Vi la noticia, pero no la asocié. No miro la tele. Mi cuñado sí llegó a pensar que lo que encontraron en la casa de Cerati podía ser. Él lee mucho y después lo habló con el hijo de él, que es periodista y empezaron a moverse más”.

“Yo preguntaba por él todos los días. Era mi héroe, era todo. Se decía de todo en ese momento. La policía decía que ya iba a volver, que se había ido con una chica, pero imposible encontrarlo con lo que hicieron. Quedó ahí, cómo encontrarlo. Pobre mi viejo, durísimo”, concluyó sobre Diego.

Fuente: TN