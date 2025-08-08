Milei impulsa la campaña de La Libertad Avanza en Corrientes con respaldo explícito a Almirón y Karsten

Javier Milei respaldó públicamente la fórmula de La Libertad Avanza en Corrientes, integrada por Lisandro Almirón y Evelyn Karsten.

La campaña electoral en Corrientes recibió un impulso decisivo desde la esfera nacional: el presidente Javier Milei ratificó públicamente su apoyo a la fórmula de La Libertad Avanza para la gobernación, compuesta por Lisandro Almirón y Evelyn Karsten.

El respaldo quedó claro a través de la cuenta oficial de Milei en X (ex Twitter), donde compartió mensajes que consolidan la candidatura local. Primero, replicó una publicación del diputado José Luis Espert que afirmaba: “Lisandro Almirón es Javier Milei. Fin”. Más tarde, difundió la boleta oficializada por la Junta Electoral de Corrientes, mostrando un respaldo político que posiciona a Almirón como el representante directo del proyecto libertario nacional en la provincia.

El “León Correntino” sumó además apoyo desde Buenos Aires, donde participó en una cena con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, que reafirmaron su compromiso con su postulación. Este respaldo colectivo fortalece la figura de Almirón como principal exponente del ideario libertario en Corrientes.

La Justicia Electoral provincial oficializó la lista de La Libertad Avanza, que competirá el 31 de agosto bajo el número 196, con Almirón para gobernador y Karsten como vicegobernadora. La nómina incluye también una amplia lista de candidatos a senadores y diputados provinciales, referentes destacados del espacio. Tras la oficialización, Almirón manifestó su entusiasmo: “Estamos listos para transformar Corrientes en una provincia donde se respete la libertad, se cuide el esfuerzo del contribuyente y se termine con los privilegios políticos”. Además, definió a su espacio como “la representación del cambio profundo que necesita esta provincia”.

El apoyo directo de Milei y el bloque nacional potencia la campaña de La Libertad Avanza, consolidándola como una de las principales alternativas opositoras en la provincia. Con la boleta oficializada y un mensaje claro de renovación, el espacio busca capitalizar el liderazgo nacional para las elecciones provinciales y municipales, prometiendo un cierre de campaña marcado por la fuerte impronta del ideario libertario en el interior del país.