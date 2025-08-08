Provincias Unidas avanza con candidatos en el AMBA en medio de tensiones internas

Provincias Unidas, integrada por cinco gobernadores, competirá en el AMBA con Facundo Manes (senador CABA), Martín Lousteau (diputado) y Florencio Randazzo (diputado por provincia de Buenos Aires), pese a diferencias internas.

El frente Provincias Unidas, impulsado por los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, decidió dar el salto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con candidatos propios, pese a las diferencias que genera la estrategia dentro de la alianza. Según pudo saber Infobae, Facundo Manes encabezará la lista de senadores por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Martín Lousteau será candidato a diputado. En la provincia, el elegido es Florencio Randazzo, con el respaldo explícito de Juan Schiaretti.

La movida no cayó bien en algunos mandatarios provinciales, que recuerdan que en la última reunión se había acordado no competir en CABA ni en territorio bonaerense. Aun así, el frente —que nació con el objetivo de conformar un bloque legislativo compacto que defienda los intereses del interior sin ubicarse como oposición cerrada a Javier Milei— se replicará también en Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Jujuy y Chubut.

En la Capital Federal, la UCR anunció la creación de Ciudadanos Unidos, con el mismo logo de Provincias Unidas e integrado por Socialismo, GEN y Unión Federal. “Juntos para llevar la voz de quienes quieren progreso y equilibrio, sin gritos ni violencia”, fue el mensaje en redes sociales que, lejos de sumar calma, encendió el malestar en varios gobernadores.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora inscribió formalmente el frente, que reúne a 14 partidos, incluido el PJ, con Juan Schiaretti como principal figura. La estructura apunta a reforzar el peso del oficialismo cordobés en el plano nacional. Allí, la salida de Rodrigo de Loredo de la carrera por su banca en Diputados allana el camino para que Ramón Mestre encabece la boleta radical en octubre, aunque aún no define si lo hará con la histórica Lista 3 o en alianza con otros partidos.

En Chubut, Ignacio “Nacho” Torres lidera Despierta Chubut, una coalición que combina PRO, UCR, PACH, sectores del schiarettismo, peronismo no kirchnerista, libertarios desencantados con La Libertad Avanza, partidos locales, sindicatos y organizaciones civiles.

En Santa Fe, la candidata será la vicegobernadora Gisela Scaglia, valorada por su alta imagen positiva y su rol como referente del nuevo espacio. Desde la coalición provincial aseguran que su postulación cuenta con el respaldo unánime de los partidos que integran el oficialismo.

El desafío para Provincias Unidas será consolidar un armado nacional que preserve su espíritu federal sin fracturarse por las tensiones que genera la irrupción en el tablero porteño y bonaerense.