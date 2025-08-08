La Convención del 25 llevará la reforma municipal a audiencia pública en Reconquista

La Comisión de Régimen Municipal de la Convención del 25 realizará el 8 de agosto una audiencia pública en Reconquista.

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención del 25, responsable de proponer cambios a la Constitución de Santa Fe, realizará este viernes 8 de agosto una audiencia pública en Reconquista.

El encuentro se desarrollará en la Casa del Bicentenario (Bv. España 787) y estará abierto a instituciones y ciudadanos que presentaron previamente sus propuestas, en el marco de un proceso de inscripción online que cerró el miércoles 6 de agosto a las 8.

Será la segunda audiencia pública organizada por la comisión: la primera tuvo lugar el 1° de agosto en Rosario, con más de 100 oradores, y una tercera está prevista para el 13 de agosto en la ciudad de Santa Fe.

El cuerpo analiza modificaciones al régimen municipal vigente y el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad, así como medidas para mejorar el ordenamiento territorial y la equidad urbana. El objetivo es fortalecer la autonomía de los gobiernos locales y promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, integrando la voz de la ciudadanía en la reforma constitucional.