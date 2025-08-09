Peronismo salteño une fuerzas en «Fuerza Patria» para enfrentar a Javier Milei en elecciones nacionales

El peronismo de Salta formó el frente «Fuerza Patria» para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El peronismo de Salta conformó un frente electoral conjunto bajo el nombre «Fuerza Patria» para competir en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre. La coalición, que agrupa a diversos espacios políticos, busca consolidar una alternativa «anti-Javier Milei» en la provincia.

Uno de los candidatos confirmados es el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, quien aspira a una banca en el Senado de la Nación. En una conferencia de prensa, Urtubey destacó que la conformación del frente representa «una muestra concreta de madurez política y responsabilidad histórica», al unir sectores diversos con el objetivo de frenar «el daño que el gobierno de Milei le está haciendo al país y a Salta».

«Fuerza Patria» aglutina a partidos como el Justicialista, de la Victoria, Kolina, Frente Grande, entre otros, y busca consolidar «un proyecto con base social para construir un frente contra la crueldad de Javier Milei, que beneficie a los salteños», señaló Urtubey.

El ex mandatario señaló que el frente se propone ser «competitivo» frente a lo que definió como «el proyecto excluyente del gobierno libertario», y que su objetivo es canalizar la voluntad de la mayoría de los salteños que rechazan el ajuste económico y buscan proteger a trabajadores, jubilados, discapacitados y enfermos oncológicos.

Para cerrar, Urtubey enfatizó que la prioridad del frente es «garantizar que pueda representar a los salteños y plantear una expresión clara contra el ajuste, defendiendo un futuro que hoy se les está negando».