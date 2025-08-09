Desafío de Milei al Congreso: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”

Milei hizo un balance de gestión y advirtió que el Congreso impulsa leyes que ponen en riesgo el superávit y la estabilidad económica.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei realizó un balance de su gestión y lanzó una dura advertencia al Congreso, al que acusó de impulsar leyes que ponen en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica. A la vez, anunció dos medidas clave para blindar las cuentas públicas y preservar su programa económico.

Milei abrió su discurso recordando el mandato que, según dijo, recibió de la ciudadanía: terminar con la inflación y sentar las bases para un crecimiento sostenido. Tras un año y medio de políticas de orden fiscal, monetario y cambiario, afirmó que la inflación interanual cayó del 300% al 25% y anticipó que podría desaparecer a mediados del próximo año. Según sus cifras, 12 millones de personas salieron de la pobreza —incluidos 2,5 millones de jóvenes— y la indigencia se redujo del 20,2% al 7,3%. “Cerca de 6 millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, hoy comen”, destacó, agregando que los salarios privados crecen en términos reales desde abril de 2024.

Reconoció que el camino implicó sacrificios y que “no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”, pero defendió la firmeza de su plan. “Antes de generarle falsas ilusiones a los argentinos, optamos por ser francos en decir cuán duro sería el camino y firmes al recorrerlo”, dijo. En ese marco, rechazó el “facilismo” de aprobar aumentos de gasto sin respaldo, aún a costa de ser tildado de “cruel”.

El mandatario advirtió sobre las consecuencias de retroceder en el equilibrio alcanzado. Recordó el “peor historial de defaults” de la Argentina y la falta de acceso al crédito internacional, lo que —sostuvo— obligaría a financiar cualquier gasto extra con emisión monetaria o más impuestos. “Ambos caminos llevan a la hiperinflación, la pobreza y el estallido social. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda”, sentenció.

En este contexto, anunció dos decisiones centrales. La primera: instruir al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, formalizando la prohibición de pedir dinero prestado al Banco Central. La segunda: enviar al Congreso un proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. La iniciativa impondrá equilibrio o superávit y exigirá que cualquier incremento de gasto o reducción de ingresos esté acompañado por recortes equivalentes. Los legisladores y funcionarios que incumplan enfrentarán sanciones. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido”, enfatizó.

La confrontación con el Congreso ocupó buena parte del mensaje. Milei criticó leyes recientes como la moratoria previsional, el aumento del salario docente y las mejoras en pensiones por discapacidad, que —según cálculos oficiales— implican un gasto adicional del 2,5% del PBI. Para el Presidente, detrás de estas iniciativas hay un interés de “poder” más que una preocupación genuina por los beneficiarios.

En su explicación económica, sostuvo que la inflación no depende del dólar, sino de la emisión monetaria sin respaldo, y calificó de “demagógico” aumentar el gasto sin recursos genuinos. Rechazó subir impuestos porque “frena el crecimiento y el empleo”, y reiteró que la emisión destruye el valor de la moneda, perjudicando sobre todo a los más vulnerables.

De cara a las elecciones legislativas de octubre, presentó lo que considera las dos opciones en disputa: su modelo, basado en superávit y reglas de mercado, o el del gasto financiado con deuda y emisión que —según él— provocó crisis recurrentes. “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”, afirmó, advirtiendo que el “atajo” del gasto sin respaldo llevará al “choque inevitable”.

El mensaje concluyó con un llamado a los legisladores a “estar a la altura” y a la ciudadanía a confiar en su proyecto. Citando a Virgilio y Ludwig von Mises, aseguró: “Jamás cedamos frente al mal. Vamos a combatirlo con mucha más fuerza”, invocando finalmente “la bendición de Dios y las fuerzas del cielo”.