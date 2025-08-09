Marcos Rojo se despidió de Boca con un mensaje directo para la dirigencia: "Hay cosas que prefiero guardarme"

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y seguirá su carrera en Racing. En la mañana de este viernes, el defensor se presentó en el centro médico de la Academia para realizarse los estudios correspondientes antes de firmar su nuevo vínculo. Antes de eso, se despidió del plantel y de los hinchas Xeneizes.

Minutos después de despedirse de sus compañeros en el Boca Predio, el ex capitán del club compartió una carta de despedida en sus redes sociales. En el mensaje, además de agradecer a los hinchas por el apoyo recibido durante su paso por el club, pidió disculpas por sus errores y dejó una frase que no pasó desapercibida: una fuerte indirecta dirigida a la actual dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme.

"Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera", arrancó el zaguero central.

Luego, le dedicó unas sentidas palabras a los hinchas: "Quiero que ustedes, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos".

"Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos", destacó Rojo, en referencia a quienes formaron parte de su día a día dentro de la institución.

Por último, pero no menos importante, el futbolista de 35 años no aguantó descargarse y le tiró una fuerte indirecta a la dirigencia: "Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas".

Fuente: 442