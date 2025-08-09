Mirco Cuello se metió en la historia del boxeo argentino: noqueó a Sergio Ríos y se consagró campeón mundial pluma

Una vez más, el deporte argentino tocó con sus manos un nuevo título mundial: Mirco Cuello noqueó al mexicano Sergio Ríos y se proclamó campeón del mundo de la categoría interina pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

En una noche que será recordada en Libia, el oriundo de Arroyo Seco, Santa Fe, escribió su nombre en los libros dorados del deporte nacional al noquear en el segundo round a su contrincante latinoamericano.

El argentino dominó de principio a fin y derribó al mexicano en tres ocasiones, en una pelea que duró apenas seis minutos.

El púgil de categoría pluma cerró el combate con un preciso gancho al centro del hígado del mexicano, oriundo de San Luis Río Colorado, quien no logró recuperarse y tuvo que abandonar la pelea.

De esta manera, Cuello se consagró campeón de la AMB como el cuarto boxeador más joven en lograr un título mundial en la actualidad, con 24 años y 321 días, y se convirtió además en el cuarto argentino en consagrarse en esta categoría.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la presencia del legendario Mike Tyson, quien asistió al combate en el norte del país africano y presenció la consagración del albiceleste.

Fuente: 442