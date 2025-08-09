Tomás Etcheverry y Sebastián Báez debutaron con triunfo en el Masters de Cincinnati

La edición 2025 del Masters 1000 de Cincinnati puso en marcha su main draw y dos argentinos lograron avanzar de ronda en el primer día de competencia.

Sólido debut de Sebastián Báez

Sin el lesionado Francisco Cerúndolo (23), fue la segunda raqueta argentina del Ranking ATP, Sebastián Báez (43), quien se presentó con un sólido triunfo por 6-1 y 6-3 ante el belga David Goffin (64), ex número 7 del mundo.

Seba Báez dominó las acciones para quebrar los dos primeros saques de Goffin y tras ponerse 5-0 en el parcial terminó aprovechando su primer set point para ganar 6-1 en apenas 26 minutos.

La segunda manga volvió a comenzar con un quiebre del argentino, que mantuvo su saque hasta el final y terminó imponiéndose 6-3 con el servicio de Goffin.

Tomás Etcheverry ganó con remontada y la asistencia de Javier Frana

Tomás Martín Etcheverry debutó con una destacada victoria por (5)6-7, 7-6(4) y 6-4 ante el chino Juncheng Shang (110), quien tuvo dos match point.

El primer set se definió en un tie break donde Etcheverry supo estar 4-0. Shang ganó cinco puntos consecutivos con desventaja de 2-5 y terminó llevándose la primera manga.

En el segundo set el chino estiró su dominio y logró dos puntos para el partido con resultado parcial de 5-2.

Tomás Etcheverry logró remontar un escenario completamente adverso, quebrando el servicio de Shang, y dio vuelta la historia tras una demora por lluvia.

Etcheverry llevó el segundo set a tie break, lo ganó 7-6(4) y aprovechó su envión para ganar 6-4 el tercero, quedándose con el partido tras 3h36m. Su próximo rival será Felix Auger-Aliassime (28).

Tomás Martín Etcheverry contó con la asistencia de Javier Frana, capitán del equipo de Copa Davis, quien está trabajando con Etcheverry bajo el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis.

Etcheverry se quedó sin entrenador tras dejar de trabajar con Horacio de la Peña y ahora está temporalmente bajo la asesoría de Javier Frana, con la Copa Davis en el horizonte.

Todos los argentinos en el Masters de Cincinnati

Quedan por presentarse cuatro argentinos en el Masters de Cincinnati, tras una dura instancia de qualy en la que solo avanzaron dos raquetas del país.

Thiago Tirante logró una gran victoria ante el francés Arthur Cazaux y se metió en el main draw. También lo hizo Mariano Navone, pero como lucky loser tras perder el último partido de qualy ante Emilio Nava.

Camilo Ugo Carabelli (47) debutó con triunfo sobre Kei Nishikori (65), ex 4 del mundo, por 7-5 y 6-3, mientras Thiago Tirante (135) terminó cayendo ante Luca Nardi (98) 4-6 y (5)6-7.

Mariano Navone (78) enfrenta a Adam Walton (85) y Francisco Comesaña (71) se medirá con Jaume Munar (48).

