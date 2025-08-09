Flavio Briatore fue contundente sobre el pésimo presente de Alpine y Franco Colapinto no dudó en responderle

Sin lugar a dudas, el primer semestre del año fue para el olvido para Alpine. El equipo marcha último en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 y su rendimiento volvió a quedar en evidencia tras último Gran Premio de Hungría: Franco Colapinto finalizó en el 18° puesto y Pierre Gasly, en el 19°, ubicándose en el fondo de la tabla.

En ese contexto, y a pocos días de haber comenzado el receso previo a la segunda parte del año, Flavio Briatore, principal asesor de la escudería francesa, compartió un mensaje de reflexión sobre lo acontecido en estos últimos meses.

"Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano", arrancó el empresario italiano en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, comentó cómo van a encarar esta parte del año: "Ahora es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto".

Por último, pero no menos importante, le dedicó unas palabras a todos los que son parte de la familia Alpine: "Espero que todos vuelvan del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha".

Para sumar al mensaje optimista, Franco Colapinto se sumó a la publicación y le comentó: "Vamos", junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza.

Fuente: 442