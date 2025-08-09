Pánico en el fútbol americano: suspendieron un partido tras el brutal golpe en la cabeza de un jugador

El fútbol americano vivió una noche de terror en Atlanta. Morice Norris, jugador de los Detroit Lions, sufrió una impactante lesión en la cabeza y el cuello durante el partido de pretemporada frente a los Atlanta Falcons, lo que obligó a suspender el encuentro de inmediato.

Todo ocurrió en la primera jugada del último cuarto, cuando Norris intentó frenar al corredor rival Nathan Carter y su cabeza se dobló violentamente tras chocar con la pierna del jugador de los Falcons. La escena paralizó a todos en el Mercedes-Benz Stadium: Norris quedó tendido en el césped y debió ser retirado en ambulancia, mientras el silencio y la preocupación se apoderaban del estadio.

El parte médico y la reacción del equipo

Poco después del dramático episodio, los Detroit Lions informaron que Norris, de 24 años, se encontraba estable, con sensibilidad y movimiento en todas sus extremidades. El jugador quedó internado en el Hospital Grady Memorial de Atlanta para ser monitoreado durante la noche.

El entrenador de los Lions, Dan Campbell, contó que el equipo recibió “información positiva” y que Norris “respira, habla y se mueve”, aunque continuaban realizándole estudios. “El chico solo quiere mejorar cada día. No sé qué más decir. Algunos miembros del equipo se quedarán. Sé que su madre está con él”, relató Campbell, visiblemente conmovido.

Un final anticipado y la solidaridad del fútbol americano

La gravedad de la situación llevó a que ambos equipos acordaran dejar correr el reloj y dar por terminado el partido. “Les dije que nos arrodillamos, ellos y nosotros hasta que esto termine”, explicó Campbell sobre la decisión tomada junto al entrenador de los Falcons, Raheem Morris.

La escena fue tan fuerte que varios jugadores se arrodillaron y comenzaron a rezar en el campo. “Es horrible. Sabemos los riesgos, pero nunca pensás que algo así va a pasar”, confesó el mariscal de los Lions, Kyle Allen. Del lado de los Falcons, el receptor Casey Washington también se mostró afectado: “Fue duro. Todos los jugadores se vieron golpeados. Que Dios lo bendiga”.

