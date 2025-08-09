Revelan el verdadero motivo por el que Rufina Cabré vuelve a la Argentina tras sus vacaciones en Turquía

Rufina Cabré está viajando desde el mediodía junto a sus hermanos, Amancio y Magnolia, de regreso a Buenos Aires, en medio de sus vacaciones en Estambul con su mamá, la China Suárez, y Mauro Icardi.

Al aire de Intrusos (América), Paula Varela contó por qué la adolescente de 12 años quiso volver a la Argentina, si ya había tomado la decisión de vivir en Turquía con su madre y el futbolista.

La panelista señaló: "Está viajando Rufina con sus dos hermanitos desde Turquía a la Argentina, en la fila 8 están los tres niños, ella se ocupa los más pequeños junto a la niñera, y más adelante, en la fila 2 está la mamá de Eugenia con su pareja”.

“Los más pequeños se quedan con Benjamín Vicuña y Rufina con Cabré, que volvió porque extrañaba un poco y para aprovechar los días que todavía tiene libre porque recién a principios de septiembre arranca el colegio en Turquía”, explicó sobre el motivo de su regreso anticipado.

Respecto al retorno de Rufi a Turquía, su papá, Nicolás Cabré, se encargaría de acompañarla: "Existe la posibilidad de que cuando ella vuelva a Turquía sea acompañada por su papá, no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China".

Fuente: TN