Crédito de 50 millones de euros para eficiencia energética en Santa Fe

A través de la Agencia Francesa de Desarrollo, la provincia de Santa Fe accederá a un crédito de 50 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos y los seleccionados, como ya informara El Litoral, son los aeropuertos de Sauce Viejo y de Rosario; los hospitales José María Cullen y del Centenario, y, en principio, 20 escuelas de toda la provincia.

La confirmación de la validación del crédito, a largo plazo y baja tasa, fue hecha pública por el director ejecutivo de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, Gonzalo Saglione, este viernes a través de Instagram.

En diálogo con El Litoral, el funcionario provincial destacó que fueron notificados en las últimas horas de la validación del crédito que venía tramitando la provincia a través de la relación trabada con la Agencia a partir de la ejecución del crédito para biodiversidad.

Dicho crédito -por 65 millones de euros- fue obtenido en la gestión de Omar Perotti, validado por la Legislatura y la ejecución la inició la actual administración. Perotti y Maximiliano Pullaro asistieron juntos a la firma del acuerdo final en la sede de la embajada francesa en Buenos Aires.

"La decisión de Santa Fe es profundizar el compromiso con el medio ambiente y este crédito apunta a esto", dijo Saglione quien trabaja en la actual administración buscando líneas de financiamiento externo a los que pueda acceder el gobierno provincial.

En los hechos, en esta ocasión la provincia obtuvo un préstamo de 35 millones de euros de la AFD, que se suma a otros 15 millones del Fondo Verde para el Clima, para el plan de reducción del consumo energético en edificios públicos.

Este plan incluye mejoras en los aeropuertos de Sauce Viejo y de Rosario; en los hospitales José María Cullen y Centenario, y en más de 20 escuelas, en principio una por departamento. Saglione comentó que hubo visitas de funcionarios de la Agencia a varias escuelas santafesinas que podrían formar parte de la experiencia.

40% menos

Días atrás, en El Litoral, Cecilia Mijich, subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética señaló que el objetivo del crédito es disminuir el 40 % el consumo energético de los edificios intervenidos, mediante reformas de infraestructura, instalación de tecnología de bajo consumo y adecuación climática.

En días más, y cuando llegue toda la documentación, el Ejecutivo deberá enviar a Legislatura el mensaje con el acuerdo respectivo para lograr el aval de las cámaras al endeudamiento externo. El programa prevé una devolución en 15 años (10 de amortización y cinco de gracia) y una tasa combinada que no superará el 7% anual.

Este viernes, en Rosario, el gobernador Pullaro recibió a varios funcionarios, entre ellos a Saglione, para analizar el avance de los proyectos que se vienen ejecutando con fondos de la AFD. Estuvieron, entre otros, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez y los secretarios Julián Galdeano y Juan Cruz Cándido.

Ese primer crédito de la AFD otorgado a la provincia de Santa Fe es de hasta 65 millones de euros para financiar el proyecto Biodiversidad para la Acción Climática. Este acuerdo fue el primer préstamo directo de la AFD a una provincia argentina sin garantía federal, y es dl primer proyecto "100% biodiversidad" de la agencia en América Latina.

Los fondos de este crédito se destinan a obras de infraestructura para la restauración de la biodiversidad en áreas naturales protegidas y sitios Ramsa; la construcción de centros de innovación, investigación y formación en acción climática; proyectos de ecoturismo y la refuncionalización del Centro de Rescate, Protección y Conservación de la Fauna "La Esmeralda" en esta capital.

Precisamente en la reunión de este viernes se informó que en La Esmeralda, la primera etapa de trabajos ya tiene una evolución del 35% de lo proyecto pero también se avanzó en definir las fechas de licitación de las otras partes de obras a realizar en ese predio en la zona noreste de la ciudad.

La agencia francesa

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una institución financiera pública que lleva a cabo la política de desarrollo de Francia, cuyos objetivos son el combate la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.

Está presente en África, Asia, Oriente Medio, América Latina, el Caribe y la Francia de ultramar. Es un organismo público que financia y apoya proyectos que mejoran las condiciones de vida de las poblaciones, apoyan el crecimiento económico y protegen el planeta.​

El grupo financia y apoya alrededor de 4 000 proyectos en 115 países y en la Francia de ultramar. ​Sus equipos tienen su sede en París, Marsella y en una red de 85 agencias en todo el mundo.

