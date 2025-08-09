La hora de los intendentes y entes metropolitanos en la Convención Reformadora

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial terminará en la semana de escuchar actores del interior santafesino y luego empezará a trabajar en los aspectos salientes de la redacción de la futura Constitución en los artículos habilitados para la temática por la Ley Nº 14.384.

El lunes, en el recinto de la Cámara de Senadores, la comisión que preside Katia Passarino (Unidos) invitó a los Foros Metropolitanos de Santa Fe y Rosario así como a los foros de intendentes y presidentes comunales de los distintos partidos políticos, especialmente UCR, PJ, Pro y PS.

El miércoles, en tanto, en el recinto del Concejo Municipal de Santa Fe se realizará la última audiencia pública donde todavía está abierta la inscripción para participar.

En Reconquista

Este viernes, en Reconquista, los varios intendentes que expusieron, entre ellos Amadeo Enrique Vallejos, o de Malabrigo, Roberto Sponton, claramente dejaron planteado que toda mayor atribución de servicios o de facultades a los gobiernos locales debe ir acompañada de recursos. Pero también advirtieron sobre el tema expropiaciones que deben pasar por la Legislatura demorando trámites a los gobiernos locales.

Las exposiciones en la Casa del Bicentenario de Reconquista se centraron en la necesidad de otorgar autonomía plena a los municipios, tanto en lo institucional como en lo político, económico y fiscal.

Se destacó además la importancia de que la nueva Constitución reconozca el derecho a la ciudad como un principio fundamental, garantizando a todos los ciudadanos el acceso a servicios públicos, infraestructuras y espacios de calidad, independientemente de su condición.

Otro tema recurrente fue el ordenamiento territorial, con el objetivo de lograr un desarrollo urbano sostenible y equitativo en toda la provincia.

En la Legislatura

Para el encuentro del lunes en el Senado ya han confirmado su participación los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, con miradas diferentes sobre los alcances que deberá tener la autonomía.

Ambas ciudades tuvieron su reconocimiento pleno en la Constitución de 1921, ejecutada años después por un tiempo acotado. Ambos estarán acompañados por los responsables de los entes metropolitanos, Héctor Florini y Cristian Hoffmann.

Luego será el turno de los diferentes foros de intendentes partidarios los que podrán exponer ante la Comisión. “Esta tiene que ser la Constitución de las autonomías” dice Juan Monteverde (Más para Santa Fe) quien es vicepresidente de la Comisión.

“Una Constitución que le da más poder a las ciudades, a los vecinos que habitan los territorios donde hoy impactan las decisiones que toman otros desde muy lejos”, señaló desde el norte tras la audiencia del viernes.

“Consagrar la autonomía municipal en el orden político, administrativo, económico, financiero e institucional, determinando los criterios para el dictado de cartas orgánicas, según los alcances que establezca la ley especial” es la manda de la ley de reforma y es quizás uno de los desafíos principales de esta comisión para presentar ante el plenario un acuerdo que pueda ser votado por la mayoría de los convencionales.



Sobre el tema municipios y comunas, la Ley 14384 habilita reformar el artículo 106 de la Constitución actual para “establecer que todas las poblaciones se organizan como municipios de conformidad con la ley que la Legislatura dicte, la que podrá establecer diferentes categorías según su relevancia geográfica, poblacional o funcional.

El artículo 107 para “consagrar la autonomía municipal en el orden político, administrativo, económico, financiero e institucional, determinando los criterios para el dictado de cartas orgánicas, según los alcances que establezca la ley especial”.

También establece que la duración de los mandatos de las autoridades municipales es idéntica a la de las autoridades electivas provinciales. Asimismo, la elección de las autoridades municipales se realiza conjuntamente con las elecciones provinciales.

Disponer la renovación de los Concejos Municipales por mitades, cada dos años, en aquellos municipios que cuenten con más de veinte mil habitantes.

Promover la constitución de regiones, áreas metropolitanas y acuerdos interjurisdiccionales y un régimen de asociación intermunicipal y de creación de órganos intermunicipales para la gestión de intereses comunes. Precisar los recursos municipales y el régimen de coparticipación.



Incorporar como principio de la autonomía municipal la imposibilidad de transferencia de competencias, servicios y funciones sin la correspondiente transferencia de recursos.

Todos estos temas en la agenda política de este lunes en la Comisión con la presencia de los intendentes de las dos principales ciudades de la provincia.

Funcionamiento del Estado

También este lunes, desde el mediodía, volverá a reunirse la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana que preside Germana Figueroa Casas (Unidos).

El pasado jueves, el grupo abordó largamente aspectos a contener en la futura Carta Magna como fondos del tesoro, régimen tributario y capacidad de tomar crédito y sus límites; sobre la responsabilidad del Estado ante daños causados por ilícitos de funcionarios y empleados; sobre el régimen de seguridad social, jubilatorio y previsional.

Además, los convencionales del grupo discutieron mecanismos de democracia semidirecta y participación ciudadana, dos ejes que mayormente la comisión considera prioritarios para garantizar un vínculo más directo entre la ciudadanía y el sistema político. Otro de los temas en el último orden del día fue la seguridad pública, que también forma parte de las competencias de esta comisión. El debate giró en torno a la necesidad de articular políticas públicas eficientes en la materia.

Mitad de camino

El martes la Convención Reformadora estará cumpliendo la mitad del plazo fijado por la ley para su funcionamiento.

Ese día son dos las comisiones convocadas para avanzar en la redacción de los artículos que son de su competencia: Declaraciones, Derechos y Garantías que preside Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe) y Poder Judicial y otros Órganos Institucionales que encabeza Lisandro Enrico (Unidos).

De acuerdo al cronograma de trabajo avalado por el pleno de la Convención, a partir del miércoles, las cinco comisiones temáticas están habilitadas para girar textos a la Comisión Redactora que deberá abocarse al análisis de cada uno de ellos, previo a la llegada al recinto.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.