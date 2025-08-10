Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Javier Milei tras su última cadena nacional

Cristina Kirchner criticó duramente a Javier Milei tras su última cadena nacional, acusándolo de mentir sobre la economía, emitir dinero para favorecer al sector financiero y perjudicar a la población.

Señaló al ministro Caputo como representante de los beneficiados por esa emisión.

Contrapuso sus propias cadenas nacionales con las de Milei, afirmando que las suyas buscaban mejorar derechos.

Milei, en su mensaje, defendió su plan económico, advirtió que no permitirá retrocesos y anunció medidas para blindar el equilibrio fiscal.

Es el segundo cruce fuerte entre ambos en pocos días.

En un escenario político marcado por tensiones y declaraciones incendiarias, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar con dureza contra el presidente Javier Milei, luego de que este realizara una nueva cadena nacional el pasado viernes por la noche.

Desde su prisión domiciliaria, la ex mandataria utilizó sus redes sociales para lanzar una respuesta directa y cargada de ironía. “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, escribió, en alusión a la frase con la que el presidente advirtió que no permitirá retrocesos en su plan económico.

En su mensaje, Cristina Kirchner cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Milei sobre la evolución de la economía. “Tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”, afirmó, sumando un mordaz “¿En serio…?”.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue la política monetaria del Gobierno. Kirchner le pidió a Milei que deje de insistir en que su gestión no recurre a la emisión de dinero. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, acusó. Y agregó: “Los pagos de intereses en niveles históricos se financian con emisión, no con chupetines”.

También cargó contra el equipo económico y apuntó de forma directa al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”.

La ex jefa de Estado concluyó su descargo marcando una diferencia entre sus cadenas nacionales y las del actual presidente: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

El mensaje de Milei y las medidas anunciadas

En su cadena nacional, Javier Milei realizó un balance de su gestión y criticó la reciente aprobación de leyes en el Congreso que, según advirtió, amenazan el superávit fiscal y la estabilidad económica. El mandatario alertó que, debido al “peor historial de defaults de los últimos 100 años”, la Argentina no tiene acceso al financiamiento internacional, por lo que cualquier aumento del gasto debería cubrirse con emisión monetaria o suba de impuestos, caminos que —sostuvo— llevan a la hiperinflación, la pobreza y el colapso social.

“Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, sentenció, en un mensaje dirigido directamente al Parlamento.

Milei anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal:

Instruir al Ministerio de Economía para que el Tesoro no financie gasto primario con emisión monetaria ni solicite préstamos al Banco Central. Enviar un proyecto de ley al Congreso que prohíba aprobar presupuestos con déficit fiscal, exigiendo equilibrio o superávit, y establezca sanciones para legisladores y funcionarios que incumplan la norma.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, puntualizó.

Segunda embestida en pocos días

El cruce de este fin de semana no fue aislado. Apenas días atrás, Cristina Kirchner había publicado otro duro mensaje contra Milei, acusándolo de cobardía y de responsabilizar a terceros por la volatilidad cambiaria. “Sos muy cobarde, lo único que se te ocurre es echarles la culpa a los ‘kukas’ y a la amiga de Videla”, escribió, en referencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En ese texto, la ex mandataria criticó la estrategia económica oficial y señaló que los dólares “vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder”. También acusó al Gobierno de no ofrecer respuestas a los problemas estructurales del país, y de refugiarse en discursos que buscan culpables en lugar de soluciones.

Con las elecciones legislativas y presidenciales aún lejos en el calendario, el intercambio entre Cristina Kirchner y Javier Milei confirma que la confrontación verbal seguirá ocupando un lugar central en la política argentina, donde las cadenas nacionales y las redes sociales se han convertido en trincheras de un enfrentamiento que no parece tener tregua.