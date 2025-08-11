Francisco Adorni: “Septiembre puede ser el final del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”

Francisco Adorni es el primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral (La Plata) y dio su primera entrevista pública.

Francisco Adorni, primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral —que abarca la ciudad de La Plata—, rompió el silencio y brindó su primera entrevista pública desde que fue confirmado al frente de la lista. Hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, y de perfil técnico, el economista y contador habló sobre su llegada a la política, su visión de la gestión bonaerense y las propuestas que impulsará si logra una banca en la Legislatura.

“El huracán kirchnerista arrasó todo. La única forma de transformarlo es con las ideas del Presidente”, sostuvo, convencido de que el modelo que impulsa Javier Milei puede revertir “décadas de decadencia” en la provincia de Buenos Aires.

De la administración pública a la política

Graduado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como contador público, Adorni se especializó en Administración Financiera y Control del Sector Público. Durante veinte años trabajó en el Consejo de la Magistratura bonaerense y más tarde asumió la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM), donde afianzó vínculos con el ministro de Defensa, Luis Petri.

Su salto a la política provincial fue inesperado, incluso para él. Originalmente ocupaba el tercer puesto en la nómina de candidatos, pero terminó encabezando la boleta. Aunque evitó precisar quién tomó la decisión, todas las miradas apuntan a Karina Milei. “Uno es una pieza en todo esto. Estoy donde me piden que esté”, afirmó.

Vínculo con el oficialismo y críticas al pasado

Adorni se definió como un dirigente de “perfil técnico” enfocado en reformas administrativas y tributarias. Hasta diciembre de 2023 se consideraba “menemista”, pero la llegada de Milei a la Casa Rosada lo llevó a sumarse de lleno al proyecto libertario.

En cuanto a las acusaciones de nepotismo por ser hermano del vocero presidencial, fue tajante: “No lo hay. Antes de todo esto trabajaba en el Estado y sin ser ‘el hermano de’. Me formé en la administración pública. Son chicanas de quienes no tienen otra cosa para atacar”.

Propuestas para la Legislatura

Entre sus principales iniciativas, Adorni adelantó que impulsará una reforma impositiva orientada a reducir alícuotas y devolver recursos al sector productivo. Además, buscará intervenir el IOMA, al que calificó como “un desastre que padecen los bonaerenses”, y promover la boleta única para transparentar los comicios y evitar maniobras fraudulentas.

Respecto a la gestión de Axel Kicillof, fue categórico: “Nunca se pregonó cuidar el gasto. El kirchnerismo convirtió a la provincia en un Estado gigante, ineficiente y caro. Aplicando el modelo nacional de Milei, Buenos Aires puede volver a ser un motor productivo”.

Campaña y seguridad

El candidato anunció que recorrerá barrios de La Plata y complementará esas visitas con una campaña activa en redes sociales y medios, bajo la coordinación de Sebastián Pareja. Por ahora, descarta aspirar a la intendencia, aunque admite que “todo dependerá de lo que el equipo de Karina Milei disponga”.

Si bien reconoció que la seguridad no es su especialidad, describió con preocupación la situación actual: “Yo jugaba al fútbol en la calle con mi hermano. Hoy mis hijos no pueden hacerlo. Desde que Alak asumió en 1991, con períodos interrumpidos, la mayoría de las gestiones fueron kirchneristas. El deterioro es evidente”.

Un septiembre decisivo

Mirando hacia las elecciones, Adorni proyecta un escenario de cambio profundo. “Esto podría ser el tramo final del kirchnerismo. Vamos a enfrentarnos a un aparato tramposo, pero tenemos lo más importante: ideas claras y un proyecto que defiende a la gente”, afirmó.

Con un discurso que combina la crítica al oficialismo provincial, la defensa del modelo libertario y un perfil técnico orientado a reformas estructurales, Francisco Adorni se posiciona como una de las caras nuevas que La Libertad Avanza busca instalar en la política bonaerense. Su desafío será traducir las banderas del mileísmo en propuestas concretas para una provincia que, según él, “puede volver a liderar el desarrollo productivo del país”.