El análisis de Ángel Di María sobre su presente en el fútbol argentino: "Nadie te regala nada"

Ángel Di María reflexionó sobre el presente de Rosario Central en el Torneo Clausura, luego del empate 0-0 ante Atlético Tucumán como visitante.

“Nos está costando convertir. Hicimos un buen partido. El fútbol argentino es así, es trabado. Más cuando venís de visitante, pero creo que nos llevamos un punto importante para seguir manteniendo la clasificación ahí arriba. Es bueno”, afirmó el Fideo en diálogo con TNT Sports.

El conjunto dirigido por Ariel Holan, acumula seis puntos en este arranque del Clausura, con un triunfo y tres empates.

Di María, que marcó los únicos dos goles del equipo —ambos de penal frente a Godoy Cruz y Lanús—, reconoció que todavía están en proceso de adaptación. “Nos falta seguir conociéndonos. Es normal que nos vaya costando un poco, pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Seguimos sumando, que es importante. Nos da confianza para seguir trabajando. Hay que seguir por este camino”, señaló.

El campeón del mundo también destacó la competitividad del torneo: “Lo veía antes por tele y ahora estoy acá, lo veo vivo. Como nos cuesta a nosotros, les cuesta a todos. La fecha anterior hubo ocho empates. Es normal, nadie regala nada. Lo importante es sumar y es lo que hicimos”.

Lo que se viene para el Central de Di María

Con seis puntos, Central marcha sexto en la Zona B, a dos unidades de San Lorenzo y River, líderes del grupo. El próximo compromiso será el sábado 16 de agosto, en el Gigante de Arroyito, frente a Deportivo Riestra.

Una semana después, el 23, recibirá a Newell’s en el clásico rosarino. Sin embargo, Di María prefiere no adelantarse: “Vamos paso a paso. Lo importante es pensar en lo que viene. Tenemos un partido difícil con Riestra de local, después vendrá Newell's”.

Fuente: 442