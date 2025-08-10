Russo se fue en silencio: el motivo por que el que no habló en conferencia de prensa

Miguel Ángel Russo, experimentado técnico de Boca Juniors tuvo un nuevo clásico para el olvido. Empató ante Racing 1 a 1 en la Bombonera y con esta situación alargó la mala racha de partidos que tiene el Xeneize sin festejar.

Un detalle bastante curioso se dio al final del compromiso disputado en el Alberto J Armando. El DT del local suspendió la conferencia de prensa luego del punto alcanzado en el partido de la fecha 4 del Clausura.

Los motivos estarían relacionados con la incapacidad de hacerlo, ya que se le habría perdido la voz y por este motivo su encuentro con los periodistas tuvo que posponerse.

Según información suministrada por Mitre, aparentemente Russo tendría una molestia por lo sucedido considerando que es su octavo partido sin quedarse con los tres puntos. Ante su negativa, se le solicitó a Ubeda dar la charla, pero tampoco quiso, un asunto que evidentemente pone en riesgo su continuidad al mando del equipo.

Se debe señalar que en durante el juegos su asistente fue el encargado de dar las indicaciones a un plantel que acumuló la peor racha de su historia.

Estos resultados integran también los ciclos que fueron comandados por Fernando Gago y Mariano Herrón en un equipo que celebró la última vez en aquella victoria ante Estudiantes de la fecha 14 del Apertura.

Fuente: 442