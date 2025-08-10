¿Cómo evoluciona la lesión de Lionel Messi?: Javier Mascherano dio más detalles

Luego de haber conseguido la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup con un gol de Rodrigo De Paul, Inter Miami volverá a las canchas este mismo domingo, y no será ante un rival menor: se medirá ante el Orlando City.

Las Garzas retomarán la actividad de la Major League Soccer y lo harán nada más y nada menos que en una nueva edición del clásico de Florida. Sin embargo, recibieron malas noticias: Lionel Messi continúa lesionado.

En la antesala de este enfrentamiento trascendental, existía una mínima posibilidad de volver a ver al astro argentino en las canchas, pero el director técnico Javier Mascherano lo descartó por completo y dio más detalles sobre su recuperación.

Al momento de responder la pregunta si estaría disponible para el clásico, el argentino fue contundente y explicó: "Sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene".

El Jefecito hizo alusión a los próximos compromisos que deberá afrontar Inter Miami, que serán ante Los Angeles Galaxy o, en caso de avanzar a cuartos de final, frente a Tigres de México.

De todas formas, reconoció que “Leo está bien” y se mostró optimista con respecto a su recuperación, asegurando que pronto volverá a entrenar junto a sus compañeros del plantel estadounidense.

Cabe recordar que Las Garzas volverán a la acción este domingo a las 21:00 horas, cuando se enfrenten a Orlando City por una nueva jornada de la Major League Soccer.

Fuente: 442