Graves incidentes en el básquet de Bahía Blanca: un hincha terminó en el piso tras una brutal trompada en plena final

La noche de básquet en Bahía Blanca quedó opacada por graves hechos de violencia, ocurridos mientras Olimpo y Napostá disputaban la final del torneo local.

Mientras se disputaba uno de los partidos decisivos por el título de la liga de Bahía Blanca, dos hinchas comenzaron una discusión verbal que escaló rápidamente hasta que uno de ellos reaccionó con una violenta trompada, dejando al otro tendido en el piso.

Según relataron varios testigos que presenciaron la agresión, todo comenzó cuando uno de los hinchas insultó a un jugador que estaba en la cancha, lo que provocó la ira de un familiar de ese basquetbolista y desencadenó la violenta reacción.

Ante esta situación, el partido se demoró aproximadamente 20 minutos. El agresor fue detenido y retirado del estadio, y además se buscará prohibirle la entrada en el futuro.

“Fue inesperado. La cancha estaba llena y todo estaba en orden, pero surgió esta agresión. La Policía intervino enseguida y ahora haremos los trámites correspondientes para que esta persona no pueda ingresar a la cancha, al menos de manera provisoria”, fue lo que declaró Walter Bertotto, titular del Aprevide en Bahía Blanca.

Con respecto al partido, tras lo ocurrido se reanudó y terminó con victoria de Napostá por 60 a 52, lo que forzó a que la serie se extienda a un quinto encuentro. Este se jugará el próximo lunes y definirá al campeón de Bahía Blanca.

Fuente: 442