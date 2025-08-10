Belgrano y un gran gesto: lluvia de peluches para donar en el Día del Niño

Si bien aún faltan ocho días para el Día del Niño, en el Gigante de Alberdi ya se comenzó a palpitar esta fecha. Allí, la gente de Belgrano repitió una costumbre que comenzó hace dos años y que volvió a dejar una gran imagen.

En la previa al duelo entre el Pirata y Banfield, el cual terminó en victoria por 2 a 1 para el local, la gente tiró varios peluches a la cancha. Según informó el club a través de sus redes sociales, los mismos serán donados y obsequiados a niños en espacios comunitarios, algo similar a lo que se hizo en 2023.

Históricamente, esta movida fue fomentada por el Betis de España, club que religiosamente tiene este gesto en diciembre, para que los niños tengan sus regalos durante navidad, y también fue llevada a cabo por el Besiktas de Turquía y las selecciones de Ecuador, Turquía y Siria.

Fuente: Ole.com.ar