Un tenista argentino denunció que vivió un mal momento con su novia en el aeropuerto de Cancún

Thiago Tirante denunció que fue víctima de un hecho que calificó como “corrupción” en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El tenista argentino, que venía de perder en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, relató en sus redes sociales la situación “injusta y abusiva” que le tocó vivir junto a su novia.

Según contó, al llegar a la terminal fue apartado para una revisión de su equipaje. Al abrir sus valijas, el personal encontró rollos de cuerda para encordar raquetas, algo que Tirante describió como parte de su equipo profesional.

Sin embargo, le informaron que “no eran bienes personales” y que debía pagar un 19% de “impuestos” sobre su valor.

El platense aseguró que, cuando pidió ver la ley o documento que respaldara ese cobro, recibió la respuesta de que, si no pagaba, le retendrían el pasaporte. “Ante esa amenaza y sin explicación legal alguna, no me quedó otra que abonar”, expresó.

“Esto es corrupción, es abuso de autoridad. Es inaceptable que uno tenga que pasar por esto”, concluyó el platense, indignado por lo ocurrido.

