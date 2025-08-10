Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”

A dos meses de su separación de Claudio peluca Brusca, Laurita Fernández busca dar vuelta la página. En ese sentido, la actriz se enfoca en su carrera y su trabajo sobre el escenario para avanzar en su vida. Con las heridas ya casi curadas, poco a poco, la actriz se anima a volver a abrir su corazón y, sobre todo, hablar de su vínculo con el productor. En ese contexto, la joven formó parte de la mesaza de Mirtha Legrand donde fue consultada por su reciente ruptura y sus proyectos de vida.

“¿Estás saliendo con alguien? A mi me gusta saber todo”, quiso saber Mirtha al dirigirse hacia su invitada. Angustiada, al recordar lo vivido, Laurita solo llegó a comentar: “No, me separé hace poco”. Fiel a su estilo, la Chiqui fue más allá y quiso saber los proyectos de vida de Fernández: “¿Te gustaría casarte?”.

Luego de unos segundos de silencio y reflexión, la actriz tomó fuerzas y respondió: “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista, como que ya pensaba en el qué pasará si después me separo”. Fue así como Laurita decidió justificar su postura: “He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita en ese sentido, de imaginarme de blanco, de querer eso”.

Mientras Mirtha intentaba preguntarle por su pasado, Laurita se enfocó en su futuro y reveló su intención de tener hijos: “Sí me encantaría formar mi familia, me gustaría. Pero no sé, quizás después termino casada Mirtha, no sé, termino de blanco como vos”. Así las cosas, la conductora quiso saber el lugar de origen de la actriz: “Yo soy de Mataderos, nací, me crie ahí, fui al colegio en Liniers. Hasta hace poquito mi mamá siguió viviendo ahí, ahora ya se mudó cerca de casa, la tengo cerquita, que está buenísimo”.

En ese marco, Legrand también destacó el talento y la pasión de Fernández sobre el escenario: “No parás nunca de trabajar, qué bárbaro, que buena salud tenés. Sos seductora”. En la misma línea, Lucía Galán agregó: “Aparte porque es muy completa, baila, canta, actúa, no mucha gente hace todo bien”.

La actriz había confirmado su ruptura a finales de junio, luego de una relación de casi tres años. En diálogo con el ciclo Intrusos, Fernández no esquivó el tema personal y puso fin a las especulaciones: “Con Peluca estamos separados. Es muy reciente y bueno, como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos y encima vamos a seguir trabajando juntos”.

La relación, que se mantuvo durante casi tres años, atravesó rumores de crisis y versiones de distanciamiento. Aunque ella reconoció lo difícil del momento, también eligió la honestidad para compartir la noticia y destacó la madurez con la que ambos afrontan la situación, sobre todo por la convivencia diaria que comparten en sus compromisos profesionales.

Cabe destacar que el entorno mediático de los protagonistas había registrado primero desmentidas y declaraciones ambiguas de Laurita y Peluca, quienes intentaban preservar al máximo su intimidad ante la insistencia de los periodistas. Finalmente, Fernández aceptó que la separación se convirtió en un hecho para ambas partes y sostiene que “lo mejor es continuar cada uno su camino, aunque la dinámica laboral imponga seguir compartiendo espacios en común”.

En los últimos días, los rumores indicaban que Fernández estaría iniciando una nueva relación. La historia se divide en instantes mínimos. Primero, una noche en un boliche, entre el humo de la pista y los flashes cruzados, la actriz y conductora se encontró con Adolfo Lolo Martínez, licenciado en Educación Física, amante del surf y el rugby, especialista en biomecánica y con un posgrado en suplementación deportiva. El rumor, entonces, tomó forma de escena clandestina: “Se encontraron en un boliche con Laurita y ya le avisó él a los amigos que se vio un par con veces a la conductora”, reveló este miércoles Juan Etchegoyen en el aire de Infobae en Vivo.

La segunda señal brotó del detalle del tiempo: diez minutos. En su último encuentro, ambos abandonaron el boliche con una distancia de apenas 10 minutos, y luego se reunieron en el departamento de él. Cruce de relojes, espacios de tiempo pensados para no levantar sospechas. En la coreografía de los nuevos amores, cada paso cuenta.

